Які позитивні зміни очевидні?

1. У 2020 році на запрошення МЗС Франції я також був у Парижі, зустрічався з французськими дипломатами та експертами. Мета того візиту була показати групі українських журналістів, що Франція робить усе можливе для запобігання війні з РФ, і роз'яснення були, що Росія має дуже великий вплив у Європі, і що, крім мирних угод, ніякої перспективи з РФ не буде, війна неможлива. У 2024-му політичний клімат абсолютно інший. Росія вважається однозначно ворогом Європи та Франції у всіх державних установах. Питання посилення підтримки України наголошується усіма експертними колами.

2. Президент Франції заявив, що допускає спрямування французських військ до України, а це принципово важливо, враховуючи ядерний статус Франції, для консолідації проукраїнських сил в ЄС.

3. Президент та уряд намагаються зробити більш популярними у суспільстві питання підтримки України, щоб забезпечити збільшення фінансування у бюджеті.

4. Франція підтримує посилення інтеграції України до ЄС та НАТО.

Які негативні проблеми?

1. Франція має дуже обмежені ресурси для силового захисту своєї зовнішньої політики. Масштаби військової допомоги Україні, які оприлюднило Міністерство армії за два роки війни, просто мізерні. Наприклад, французи змогли відправити в Україну тільки одну сучасну зенітно-ракетну систему SAMP-T, а артилерійських снарядів 155 мм змогли відправити... всього 30 тисяч.

2. Франція не має на цей момент політичного консенсусу для масштабної фінансової підтримки, яка могла б замінити обмежені постачання озброєння Україні. Загальний обсяг постачань військового обладнання – до 2 мільярдів євро. Мізерні цифри для такої потужної держави.

3. Росія проводить системні інформаційні операції та фінансує деякі французські партії та громадські організації через свою агентуру для дестабілізації країни, і це серйозно непокоїть французьку владу.

Чи готується Франція до війни з Росією?

1. Франція готується до зіткнення з РФ на політичному та інформаційному рівнях. Головне завдання – створити єдиний антиросійський фронт всередині Євросоюзу, щоб спільно посилювати систему оборони та ухвалювати спільні рішення щодо реагування на загрозу.

2. На військовому рівні підготовка до війни скоріше імітується, на жаль. У французькій армії достатньо кваліфікований склад, але реальної підготовки до війни вона не проводить, дронами армія не забезпечується, до сучасної наземної війни дронів та РЕБ французи не готові, тактика під нові умови бою не адаптована.

Ставлення до України?

Авторитет українців у французських військових та в експертному середовищі дуже високий. Кілька посадовців, які зі мною контактували, які працюють на українському напрямку і мають серйозний вплив, зараз вивчають та деякі вже навіть почали спілкуватись українською мовою.

Чи вивчають французи український досвід війни?

Системного вивчення нема, аналізу та висновків французське керівництво не проводить. Але значна кількість військових, в першу чергу молодших офіцерів, сержантів, солдатів уважно спостерігає за війною.

Що треба робити у стосунках із Францією?

Україні необхідно посилювати стосунки з кожною країною Євросоюзу, умови для посилення зв'язків дуже сприятливі, оскільки коли ти говориш, що ти з України, кожен відповідальний керівник слухає уважно.

Франція побудована на багатьох інституціях, тут нема єдиного центру впливу, який може визначати генеральний курс, тому вплив та взаємодію тут також треба будувати за багатьма напрямами. Для мене очевидно, що впливові лобісти стосунків з Україною – це оборонні підприємства, і вони суттєво можуть впливати на політичні рішення.

На мій погляд, Україна також могла б посилити інформаційну присутність у Європі, демонстрацію своїх успішних операцій у війні, нові технології, які ми розвиваємо у військовій сфері, демонструвати кращі українські війскові частини, які залучають іноземців і французів, зокрема, у свої лави. Було б добре створити французький підрозділ у Силах оборони, щоб розвивати рекрутинг серед французів, серед яких можна було б знайти чимало добровольців.

Загалом хочу подякувати Міністерству армії Франції за підтримку України, сподіваюсь, що ці перші кроки стануть основою набагато більш тісного та системного співробітництва між нашими країнами, і підтримка Франції дозволить Україні з часом увійти до складу ЄС та НАТО.

Оригінал

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