Но ведь мы не просто существуем в этих условиях, нам нужно ставить цели, строить планы, добиваться результатов. Мы выжимаем из себя максимум, часто не оставляя времени на рефлексию и восстановление. Из-за войны выгорание, в целом присущее современному миру, получило мультипликатор, и то и дело накрывает буквально каждого жителя Украины.

Как продолжать создавать в таких условиях? На самом деле этот вопрос актуален для всех – как идти на работу, как достигать КРИ, как прописывать планы на будущий год. Но в креативных индустриях этот вопрос стоит максимально остро, потому что создание – это и есть постоянный рабочий процесс.

Мы в креативном агентстве Underdog давно взяли за правило, что ментальное здоровье наших работников – это такая же основа стабильной работы, как hard-скилы команды.

Наши решения поддержки креативной команды

Гибридный график

Для креативных команд живет общение — как воздух. Очень важно обмениваться своими мыслями, идеями, взглядами на креативы и даже свежими TikTok-ами. Сегодня вся наша команда находится в Киеве, поэтому действует правило 3/2 – любые три дня нужно быть в офисе, остальные два – можно работать удаленно. Это дает определённое пространство. Человек, например, может приходить в офис в дни, когда есть встречи или важные шторминги, но в моменты, когда просто нет ресурса для общения – остается дома и работает в комфортной атмосфере.

Кроме того, это дает простор для планирования каких-либо путешествий. Не нужно отпрашиваться, чтобы куда-то уехать, просто берешь отдаленный день или два и едешь в другой город. Сегодня многие факторы сковывают наши действия, поэтому возможность просто съездить в родной город к близким – уже действенный механизм перезагрузки.

Креативные завтраки

Суть этого формата в том, что раз в месяц вся команда собирается утром в офисе на общий завтрак. Каждый приносит с собой забавную, серьезную, возмущающую или просто обыденную историю из своей нерабочей жизни. Кто рассказывает, как сходил в выходные в кино, а кто разбирался с отключением воды в доме, а кто дедушки на улице спасал – все это заряжает на положительные эмоции и позволяет на два часа отвлечься от нашей обыденности.

Коллективные медитации

Естественный метод снижения тревоги – это фокусировка ума и внимания. Во время войны мы особенно чувствуем, как нас несут эмоции, как путаются мысли и непрерывно сменяют друг друга в голове. Во всем информационном потоке очень трудно сконцентрироваться, особенно в последние два года, когда новостные ленты проверяются нон-стоп, десятки раз в день.

Поэтому научиться концентрироваться, управлять потоком мыслей и эмоций, восстановить внутреннее состояние покоя – ключевая задача медитации. Дважды в неделю мы подключаемся на онлайн-занятия с инструктором и час пытаемся замедлиться и успокоиться изнутри.

Конечно, медитация – это не самый легкий способ. Не у всех и не всегда получается полностью остановиться, но шаг за шагом это все же позволяет разгрузить мозг.

Коллективная глупость

Как креативщикам не быть взрослыми детьми? Верно, никак. Поэтому в нашем офисе есть карты таро, которые разлагаются для развлечений. Время от времени вечера пятниц заканчиваются игрой в настольные. Тут уже можно выплеснуть весь негатив, войдя в азарт.

Иногда часть команды устраивает перерывы на караоке или танцевальные разминки. Так они разгружают мозги, переключаются с рабочего и внешнего фона и отвлекаются.

Мы стараемся дополнить офис классными деталями – плакать на стенах, цитаты членов команды, а иногда комната для переговоров превращается в настоящую подарочную коробку.

Возможно, все это может звучать странно. Но повторюсь, креативщики – это взрослые дети. Для того чтобы творить, им нужно выплескивать собственную энергию, перезагружать мозг. Если все это способствует цели, то почему нет?

Военный контекст

Несмотря на все мы не делаем вид, что войны нет. Гигиенический фактор любой компании сейчас – донат. Наша команда активно приобщается к большому собранию или даже запускает свои собственные. Ибо при всей усталости важно помнить, что мы можем делать свою работу, благодаря нашим военным.

Поэтому по инициативе команды в День Вооруженных Сил мы запустили от агентства сбор на 100 000 грн. Ведь сделать просто пост со словами благодарности было мало. Так мы помогли приблизить к закрытию сбор фонда KOLO на дроны MAVIK 3 Pro для военных в направлении Сватово-Кременная. Такая консолидация дает понять, что все мы имеем общие ценности и взгляды.

Культура открытости

И напоследок важна история для многих команд и очень необходима для маленьких. Как правило, большинство проблем возникают исключительно из-за дискомуникации между людьми и удаленности руководства от своей команды. На самом же деле большинство вопросов можно решить через пять минут разговора.

Мы пропагандируем в команде полную открытость. Если есть вопросы, предложение, пожелания или конструктивная критика к кому-либо из членов команды, подойди и поговори. Или приди с проблемой к своему руководителю или меня, как СЕО, мы вместе можем обсудить, посмотреть на ситуацию трезвым взглядом.

Сегодня действительно очень высокий градус агрессии, поэтому иногда нужно услышать конструктивные мысли снаружи. Именно так создается экологическое рабочее пространство, где можно чувствовать себя спокойно и фокусироваться на рабочих задачах, а не раздоре.

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