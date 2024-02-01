Але ж ми не просто існуємо у цих умовах, нам потрібно ставити цілі, будувати плани, досягати результатів. Ми витискаємо з себе максимум, часто не залишаючи часу на рефлексію та відновлення. Через війну вигоряння, загалом притаманне сучасному світу, отримало мультиплікатор, і раз у раз накриває буквально кожного жителя України.

Як продовжувати створювати за таких умов? Насправді це питання актуальне для всіх – як іти на роботу, як досягати КРІ, як прописувати плани на прийдешній рік. Але у креативних індустріях це питання стоїть максимально гостро, бо створення – це і є постійний робочий процес.

Ми у креативній агенції Underdog давно взяли за правило, що ментальне здоров’я наших працівників – це така ж основа стабільної роботи, як і hard-скіли команди.

Наші рішення підтримки креативної команди

Гібридний графік

Для креативних команд живе спілкування — як повітря. Дуже важливо обмінюватися своїми думками, ідеями, поглядами на якісь креативи та навіть свіжими TikTok-ами. Сьогодні вся наша команда перебуває у Києві, тому діє правило 3/2 – будь-які три дні треба бути в офісі, решту два – можна працювати віддалено. Це дає певний простір. Людина, наприклад, може приходити в офіс у дні, коли є зустрічі чи важливі штормінги, але в моменти, коли просто немає ресурсу на спілкування – залишається вдома і працює у комфортній атмосфері.

Крім того, це дає простір для планування якихось подорожей. Не потрібно просити дозволу, щоб кудись поїхати, просто береш віддалений день чи два та їдеш в інше місто. Сьогодні багато факторів сковують наші дії, тому мати можливість просто з'їздити у рідне місто до близьких – вже дієвий механізм перезавантаження.

Креативні сніданки

Суть цього формату в тому, що раз на місяць вся команда збирається зранку в офісі на спільний сніданок. Кожен приносить із собою кумедну, серйозну, обурливу чи просто буденну історію зі свого неробочого життя. Хтось розповідає, як сходив у вихідні в кіно, а хтось розбирався з відключенням води у будинку, а хтось дідуся на вулиці рятував – все це заряджає позитивними емоціями та дозволяє на дві години відірватися від нашої буденності.

Колективні медитації

Природний метод зниження тривоги – це фокусування розуму та уваги. Під час війни ми особливо відчуваємо, як нас несуть емоції, як плутаються думки та беззупинно змінюють одна одну в голові. У всьому інформаційному потоці дуже важко сконцентруватися, особливо останні два роки, коли новинні стрічки перевіряються нон-стоп, десятки разів на день.

Тому навчитися концентруватися, керувати потоком думок та емоцій, відновити внутрішній стан спокою – це ключова задача медитації. Двічі на тиждень ми підключаємося на онлайн-заняття з інструктором та годину намагаємося уповільнитися та заспокоїтися зсередини.

Звісно, медитація – це не найлегший спосіб. Не у всіх і не завжди виходить повністю зупинитися, але крок за кроком це все ж дозволяє розвантажити мозок.

Колективні дурощі

Як креативникам не бути дорослими дітьми? Правильно, ніяк. Тому в нашому офісі є карти таро, які розкладають задля розваг. Час від часу вечори п'ятниць закінчуються грою у "настолки". Отут вже можна виплеснути весь негатив, увійшовши в азарт.

Часом частина команди влаштовує перерви на караоке чи танцювальні розминки. Так вони розвантажують мозок, перемикаються з робочого й зовнішнього фону та відволікаються.

Ми намагаємося доповнити офіс класними деталями – плакати на стінах, цитати членів команди, а іноді кімната для переговорів перетворюється на справжню подарункову коробку.

Можливо, це все може звучати дивно. Але повторюся, креативники – це дорослі діти. Для того, щоб творити, їм потрібно виплескувати власну енергію, перезавантажувати мозок. Якщо все це сприяє меті, то чому ні?

Воєнний контекст

Попри все, ми не удаємо, що війни немає. Гігієнічний фактор будь-якої компанії зараз – донати. Наша команда активно долучається до великих зборів чи навіть запускають свої власні. Бо попри всю втому важливо пам'ятати, що ми можемо робити свою роботу, завдяки нашим військовим.

Тому за ініціативи команди на День Збройних Сил ми запустили від агенції збір на 100 000 грн. Адже зробити просто пост зі словами подяки було замало. Так ми допомогли наблизити до закриття збір фонду KOLO на дрони MAVIK 3 Pro для військових на напрямку Сватове-Кремінна. Така консолідація дає зрозуміти, що ми всі маємо спільні цінності та погляди.

Культура відкритості

І наостанок важлива історія для багатьох команд і вкрай необхідна для маленьких. Як правило, більшість проблем виникають виключно через дискомунікацію між людьми та віддаленість керівництва від своєї команди. Насправді ж більшість питань можна вирішити за п'ять хвилин розмови.

Ми пропагуємо в команді повну відкритість. Якщо є питання, пропозиція, побажання чи конструктивна критика до когось з членів команди — підійди та поговори. Або прийди з проблемою до свого керівника чи до мене, як СЕО, ми разом можемо обговорити, подивитися на ситуацію тверезим поглядом.

Сьогодні справді дуже високий градус агресії, тому часом треба почути конструктивні думки зовні. Саме так створюється екологічний робочий простір, де можна почуватися спокійно та фокусуватися на робочих задачах, а не розбраті.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net