В имперской политике, и в СССР в целом, один из главных факторов, дающий возможность говорить о колониальной стратегии, – это "унижение аборигенов"

Вот эти образы смешных малороссов, бестолковых, глуповатых, со смешным произношением, маркированных определенными национальными признаками – вышиванка, флаг, "оселедець" и т.д. В случае украинцев эта колонизаторская традиция уходит как минимум в 19 век в русской литературе. А сто лет спустя воплощается уже не только в литературе, но и в таких массовых поп-проектах, как, например, "Штепсель и Тарапунька". Об этом, кстати, писала уважаемая профессор Лариса Масенко и Евгения Кузнецова в новой книге "Мова-меч". Рекомендую.

Этот этос "унижения" – а еще чаще "самоунижения" – плавно перешел во времена независимости. Империя вроде бы развалилась, но инерция колонизации продолжается. Тем более когда она подогревается Москвой. Там, к сожалению, всегда хорошо понимали роль культуры в таких вещах – даже на таком примитивном уровне, как КВН.

И если вы посмотрите КВН 90-х, вы можете там увидеть массу таких примеров. И не только в исполнении украинцев. И это самоглумление приобретает особый символизм, когда концерты проходили в Москве. Иногда в присутствии самого царя. Я сейчас не даю этому оценку – только констатирую, как, на мой взгляд, это работало.

Дальше больше – наши "юмор-шоу" продолжили эту стратегию развивать. В этом несложно убедиться, просмотрев некоторые новые номера Квартала или Дизеля. Высмеивание или глумление над национально-языковыми особенностями продолжилось на постоянной основе. Не потому, что это какая-то хитрая и продуманная колонизаторская стратегия (почти уверен, что авторы об этом не задумываются), а потому что это работает. "Зал" ржет, "зал" к такому привык. Именно потому, что публике такое преподносили десятилетиями. Действительно, что может быть смешнее, чем высмеивание заседания львовского городского совета, где все сидят в вышиванках с усами, или же специфического языка закарпатцев, правда?

То, что они сейчас сделали в номере со Скадовском, это другая грань той же истории. Ситуация поменялась, но идеи нет. Сейчас "не модно" высмеивать усатых галичан в вышиванках – сейчас "украиноцентричность" в тренде. Но ничего лучше, чем то самое унижение, к которому они привыкли, авторы не придумали. Просто перекинулись на жителей других регионов. Регионов, где люди сейчас страдают и борются за жизнь.

Прежде всего это свидетельствует об отсутствии каких-либо представлений об этике и ответственности. Да, этот мейнстримный юмор все так же, как уже много лет подряд, работает на вульгаризацию вкусов и ценностей. И нет никакого представления о достоинстве и этике. В момент, когда нам нужна максимальная солидарность и взаимоподдержка как сообществу, такие вещи совсем не смешны. Они отвратительны.

Но радует то, что мы это замечаем и об этом говорим. А понимание проблемы, как ни крути, это уже шаг на пути к ее решению.

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