Обнародованы монетарные итоги 2024 года – "Статистика финансового сектора" , из которых можно оценить "антиинфляционный" эффект монетарной политики НБУ.

Напомню, суть монетарной политики борьбы с инфляцией – это перераспределить средства населения в целях потребления на цели сбережений.

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