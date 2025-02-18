Монетарна політика НБУ у 2024 р. сама простимулювала інфляційні процеси

Оприлюднено монетарні підсумки 2024 року - "Статистика фінансового сектору", з яких можна оцінити "антиінфляційний" ефект монетарної політики НБУ. Нагадаю, суть монетарної політики боротьби з інфляцією – це перерозподілити кошти населення з цілей споживання на цілі заощаджень.

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