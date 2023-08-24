Как организация ЧВК "Вагнер", возможно, ослабнет. Как инструмент внешней политики РФ – нет

Было понятно, что мятеж ему просто так с рук не сойдет. Вот результат. С ним же были и все те, кто непосредственно участвовал в бунте, включая Дмитрия Уткина. Они выставили Путина слабым, поколебали его единоличностный имидж, и выиграли немного времени. А дальше пришла ожидаемая ответка.

Ослабнет ли после этого ЧВК "Вагнер"? Как организация – возможно. Как инструмент внешней политики РФ – нет. Его теперь будет легче подмять под себя и взять под контроль. Уже 2 месяца этим в Кремле и занимались. Возможно, и Пригожина убрали, потому что уже не был нужен. А возможно, он снова готовил какой-то демарш, кто знает.

В любом случае, ставить крест на "вагнеровцах" и африканской империи Пригожина не стоит.

Мне эта история напоминает убийство генерала Касема Сулеймани, командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе КСИР Ирана. Исчезли ли эти элитные силы КСИР после его смерти? Нет. Были ли критически ослаблены возможности Ирана действовать за рубежом без Сулеймани? Нет. Да, какие-то вещи стали работать хуже, всё таки личность была незаурядная и организационные способности у него были. Но катастрофы не произошло, институцию быстро взяли под контроль другие люди.

Или вот ещё один пример. В Сирии были такие себе "Силы Тигра", полу-автономные элитные отряды, заработавшие себя имя во многих ключевых сражениях. Они, конечно, мятеж не поднимали, но стали слишком популярными, особенно их командир, генерал Сугейль аль-Хасан, и на них делали ставку россияне. В итоге, обошлось без убийств, но логика та же: генерала задвинули как можно дальше и убрали из публичной плоскости, офицерский состав поменяли, отряды переименовали в 25-ю дивизию ВС Сирии, и интегрировали в армию.

Думаю, тут будет то же самое. Из Пригожина сделают святого, Вагнер пройдет какой-то ребрендинг и будет ещё сильнее интегрирован в государственные структуры. Можно не сомневаться, что план у Кремля именно такой. Эта ситуация достаточно распространённая в тех условиях войны, в которых оказалась РФ.

А вот нам по этому поводу расслабляться не стоит. Можно воспользоваться моментом, и начать уговаривать африканские страны отказаться от сотрудничества с вагнеровцами, пока они будут анализировать, как гибель Пригожина отразится на дееспособности организации и на дальнейшем исполнении подписанных контрактов.