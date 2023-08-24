UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Как организация ЧВК "Вагнер", возможно, ослабнет. Как инструмент внешней политики РФ – нет

Цей матеріал також доступний українською
Как организация ЧВК "Вагнер", возможно, ослабнет. Как инструмент внешней политики РФ – нет

эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего
24.08.2023, 14:45

Из Пригожина сделают святого, Вагнер пройдет ребрендинг и будет ещё сильнее интегрирован в государственные структуры. План у Кремля именно такой.

Было понятно, что мятеж ему просто так с рук не сойдет. Вот результат. С ним же были и все те, кто непосредственно участвовал в бунте, включая Дмитрия Уткина. Они выставили Путина слабым, поколебали его единоличностный имидж, и выиграли немного времени. А дальше пришла ожидаемая ответка.

Ослабнет ли после этого ЧВК "Вагнер"? Как организация – возможно. Как инструмент внешней политики РФ – нет. Его теперь будет легче подмять под себя и взять под контроль. Уже 2 месяца этим в Кремле и занимались. Возможно, и Пригожина убрали, потому что уже не был нужен. А возможно, он снова готовил какой-то демарш, кто знает.

В любом случае, ставить крест на "вагнеровцах" и африканской империи Пригожина не стоит.

Мне эта история напоминает убийство генерала Касема Сулеймани, командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе КСИР Ирана. Исчезли ли эти элитные силы КСИР после его смерти? Нет. Были ли критически ослаблены возможности Ирана действовать за рубежом без Сулеймани? Нет. Да, какие-то вещи стали работать хуже, всё таки личность была незаурядная и организационные способности у него были. Но катастрофы не произошло, институцию быстро взяли под контроль другие люди.

Или вот ещё один пример. В Сирии были такие себе "Силы Тигра", полу-автономные элитные отряды, заработавшие себя имя во многих ключевых сражениях. Они, конечно, мятеж не поднимали, но стали слишком популярными, особенно их командир, генерал Сугейль аль-Хасан, и на них делали ставку россияне. В итоге, обошлось без убийств, но логика та же: генерала задвинули как можно дальше и убрали из публичной плоскости, офицерский состав поменяли, отряды переименовали в 25-ю дивизию ВС Сирии, и интегрировали в армию.

Думаю, тут будет то же самое. Из Пригожина сделают святого, Вагнер пройдет какой-то ребрендинг и будет ещё сильнее интегрирован в государственные структуры. Можно не сомневаться, что план у Кремля именно такой. Эта ситуация достаточно распространённая в тех условиях войны, в которых оказалась РФ.

А вот нам по этому поводу расслабляться не стоит. Можно воспользоваться моментом, и начать уговаривать африканские страны отказаться от сотрудничества с вагнеровцами, пока они будут анализировать, как гибель Пригожина отразится на дееспособности организации и на дальнейшем исполнении подписанных контрактов.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
евгений пригожинЧВК "Вагнер"
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 