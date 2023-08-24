Як організація ПВК "Вагнер", можливо, ослабне. Як інструмент зовнішньої політики РФ – ні

Було зрозуміло, що бунт просто так з рук Пригожину не зійде. Ось результат. З ним же були й всі ті, хто брав участь у бунті, включно з Дмитром Уткіним. Вони виставили Путіна слабким, похитнули його одноосібний імідж і виграли трохи часу. А далі надійшла очікувана відповідь.

Чи ослабне після цього ПВК "Вагнер"? Як організація – можливо. Як інструмент зовнішньої політики РФ – ні. Його тепер буде легше підім'яти під себе та взяти під контроль. Вже два місяці цим у Кремлі й займалися. Можливо, і Пригожина прибрали, бо вже не було потрібно. Можливо, він знову готував якийсь демарш, хтозна.

У будь-якому разі, ставити хрест на "вагнерівцях" та африканській імперії Пригожина не варто.

Мені ця історія нагадує вбивство генерала Касема Сулеймані, командувача спецпідрозділу "Аль-Кудс" у складі КСІР Ірану. Чи зникли ці елітні сили КСІР після його смерті? Ні. Чи критично ослаблені можливості Ірану діяти закордоном без Сулеймані? Ні. Так, якісь речі стали працювати гірше, все ж таки особистість була непересічна й організаційні здібності в нього були. Але катастрофи не сталося, інституцію швидко узяли під контроль інші люди.

Або ще один приклад. У Сирії була такі собі "Сили Тигра", напівавтономні елітні загони, що заробили собі ім'я у багатьох ключових битвах. Вони, звісно, заколот не влаштовували, але стали надто популярними, особливо їхній командир, генерал Сугейль аль-Хасан, і на них робили ставку росіяни. У підсумку, обійшлося без вбивств, але логіка та ж: генерала засунули якнайдалі й прибрали з публічної площини, офіцерський склад поміняли, загони перейменували на 25 дивізію ЗС Сирії, і інтегрували в армію.

Думаю, тут буде те саме. З Пригожина зроблять святого, Вагнер пройде якийсь ребрендинг і буде ще сильніше інтегрований до державних структур. Можна не сумніватися, що план Кремля саме такий. Ця ситуація доволі поширена в умовах війни, у яких опинилася РФ.

А ось нам стосовно цього розслаблятися не варто. Можна скористатися моментом, і почати вмовляти африканські країни відмовитися від співпраці з вагнерівцями, поки вони аналізуватимуть, як загибель Пригожина позначиться на дієздатності організації та подальшому виконанні підписаних контрактів.