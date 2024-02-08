Шаг 1. Из Офиса делается крайне тайный слив неизвестного патриота о том, что увольнение должно произойти буквально сейчас. Разразился скандал. Скандал утихает, человек, который поверил в слив и распространил его, удаляет свое сообщение, а те, кто подхватил и понес тезис, провозглашают, что это их возмущение испугало Офис и спасло страну.

Шаг 2. Начинается наибольшая критика в исполнении народного депутата с яркой репутацией. Все начинают морально готовиться, но месяцы идут, а проходят только танцы с недоотставкой депутата из комитета.

Шаг 3. Ругаешься с самим Главнокомандующим, но отставку не подписываешь. Вместо нее идет еще один слив от неизвестного патриота, уже по ряду людей, причем утверждается, что указ уже есть и все уже действительно произошло. Все генералы (в отличие от посполитых понимают, что отставки нет, потому что не назначен ни преемник, ни ВИО) включают пиар на максимум, привлекая всех друзей и ресурсы.

Шаг 4. Когда потенциальную отставку уже обсудили все, от Нью-Йорк Таймс до бабы Вали, когда хвалебные оды потенциальным преемникам уже пропеты, а главным предметом обсуждения в стране становится то, кого отправлять на Евровидение, без всяких предупреждений делается отставка "по обоюдному согласию". Причем в таких обтекаемых терминах, что четкое понимание, что это именно она, приходит уже после анонса нового Главнокомандующего. Политическим оппонентам обещается несколько должностей в обновленной структуре, чтобы бормотали не слишком громко.

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