Мы в Netpeak Group часто ищем придирчивых, аналитических людей со структурным и критическим мышлением. Такие люди легко могут видеть недостатки, умеют просчитывать шаги в случае негативных сценариев.

Но они склонны страдать от "синдрома самозванца" и "паралича перфекциониста". В какой-то момент это может привести к тому, что у человека пропадают вдохновение, энергия и мотивация что-либо делать. В этом материале дам несколько советов, как этого избежать.