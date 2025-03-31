Как подзарядить себя и свою команду
Артем Бородатюк
основатель группы IT-компаний Netpeak Group
Мы в Netpeak Group часто ищем придирчивых, аналитических людей со структурным и критическим мышлением. Такие люди легко могут видеть недостатки, умеют просчитывать шаги в случае негативных сценариев.
Но они склонны страдать от "синдрома самозванца" и "паралича перфекциониста". В какой-то момент это может привести к тому, что у человека пропадают вдохновение, энергия и мотивация что-либо делать. В этом материале дам несколько советов, как этого избежать.
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