Як підзарядити себе та свою команду
Артем Бородатюк
засновник групи IT-компаній Netpeak Group
Ми у Netpeak Group часто шукаємо прискіпливих, аналітичних людей зі структурним і критичним мисленням. Такі люди легко вміють бачити недоліки та прораховувати кроки у випадку негативних сценаріїв.
Але вони ж схильні страждати від "синдрому самозванця" та "паралічу перфекціоніста". В якийсь момент це може призвести до того, що у людини зникають натхнення, енергія та мотивація щось робити. У цьому матеріалі дам кілька порад, як цього уникнути.
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