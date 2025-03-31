Ми у Netpeak Group часто шукаємо прискіпливих, аналітичних людей зі структурним і критичним мисленням. Такі люди легко вміють бачити недоліки та прораховувати кроки у випадку негативних сценаріїв.

Але вони ж схильні страждати від "синдрому самозванця" та "паралічу перфекціоніста". В якийсь момент це може призвести до того, що у людини зникають натхнення, енергія та мотивація щось робити. У цьому матеріалі дам кілька порад, як цього уникнути.

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управління командамимотиваціяНатхненняNetPeak GroupАртем Бородатюк