Ми у Netpeak Group часто шукаємо прискіпливих, аналітичних людей зі структурним і критичним мисленням. Такі люди легко вміють бачити недоліки та прораховувати кроки у випадку негативних сценаріїв.

Але вони ж схильні страждати від "синдрому самозванця" та "паралічу перфекціоніста". В якийсь момент це може призвести до того, що у людини зникають натхнення, енергія та мотивація щось робити. У цьому матеріалі дам кілька порад, як цього уникнути.