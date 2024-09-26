Эти советы помогут максимально эффективно раскрыть проект и повысить шансы на успех.

По состоянию на 2023 год, в Украине зарегистрировано более 86 тысяч общественных организаций. Учитывая, что страна переживает войну и многочисленные экономические вызовы, эти общественные организации часто с минимальными ресурсами становятся движущей силой изменений в различных сферах жизни.

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