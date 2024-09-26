Ці поради допоможуть максимально ефективно розкрити проєкт і підвищити шанси на успіх

Станом на 2023 рік, в Україні зареєстровано понад 86 тисяч громадських організацій. Враховуючи, що країна переживає війну і численні економічні виклики, ці громадські організації, часто з мінімальними ресурсами, стають рушійною силою змін у різних сферах життя.

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