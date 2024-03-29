1. Публичная порча российской версии о террористах из "Крокуса" и заявление о Сувалках – это крик Лукашенко о помощи, обращённый к западу.

Минский вождь может принимать участие в чемпионате на самый развитый спинной мозг. Он гениально чувствует конъюнктуру. И наверняка ощущает позывы к радикализации кремлёвских вождей.

А оно ему триста лет не надо. Потому что Лукашенко в случае какого-то обострения с Польшей и странами Балтии не только теряет заработок, но и оказывается между молотом и наковальней.

Поэтому он кричит буквально через границу с Польшей: "Принимайте меры! Наводните регион войсками. Отвлеките Путина в Украине через создание проблем оккупантам и т.д. А я вам ещё пригожусь!".

Мотив Лукашенко: Кремлю пока может быть нужна прокси-страна, что на время сохранит РБ от формального поглощения, но совсем необязательно нужен Грыгоровыч.

2. Это согласованная с Москвой игра на повышение.

Европейские политики зарекомендовали себя как слишком осторожные, пугливые и медленные. Может и сработать, заставить пойти на какие-то уступки. Шольц вот опять заявил, что хочет исключить конфликт РФ и НАТО...

Кстати, от границы РБ до границы с Калининградской областью по прямой – 65 км. А вот в обход территории Польши по ближайшей дороге на территории Литвы – около 100 км.

И тут многие перестанут думать о 39 секундах "свысока".

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