1. Публічне псування російської версії про терористів із "Крокуса" та заява про Сувалки – це крик Лукашенка про допомогу, звернений на Захід.

Мінський вождь може брати участь у чемпіонаті на найрозвиненіший спинний мозок. Він геніально відчуває кон'юнктуру. І, напевно, відчуває позиви до радикалізації кремлівських вождів.

А воно йому триста років не потрібне. Тому що Лукашенко у разі якогось загострення з Польщею та країнами Балтії не лише втрачає заробіток, а й виявляється між молотом та ковадлом.

Тому він кричить буквально через кордон із Польщею: "Вживайте заходів! Заповніть регіон військами. Відволікайте Путіна в Україні через створення проблем окупантам тощо. А я вам ще знадоблюся!".

Мотив Лукашенка: Кремлю поки що може бути потрібна проксі-країна, що на якийсь час збереже РБ від формального поглинання, але зовсім необов'язково потрібен Григорович.

2. Це узгоджена з Москвою гра на підвищення.

Європейські політики зарекомендували себе як надто обережні, полохливі та повільні. Може й спрацювати, змусити піти на якісь поступки. Шольц знову заявив, що хоче виключити конфлікт РФ і НАТО...

До речі, від Білорусі до кордону з Калінінградською областю по прямій – 65 км. А ось в обхід території Польщі найближчою дорогою на території Литви – близько 100 км.

І тут багато хто перестане думати про 39 секунд "згори".

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