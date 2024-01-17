Национальная стратегия доходов-2030 вызвала дискуссию в бизнес-кругах. PwC в Украине проанализировали этот план в части таможенного регулирования

Борьба с коррупцией

Этот пункт, безусловно, остается актуальным, ведь стратегия доходов предполагает ужесточение антикоррупционных мер и повышение прозрачности и эффективности процедур управления. Впрочем, главный вопрос состоит в том, каким образом власти собираются это реализовать.

Изменение системы поощрения таможенников

По моему твердому убеждению, подход к такой программе нужно менять, чтобы она не носила чисто формального характера. Кроме привычной для работников таможни отчетности центральному аппарату, следует ввести ее анализ и разработку соответствующих изменений для предотвращения негативных ситуаций в будущем.

К тому же в пересмотре требуется система оплаты труда и поощрений таможенникам, что уже предусмотрено стратегией. В частности, в течение 2024-2027 годов планируется повышение заработной платы для работников таможни до рыночного уровня. Для того чтобы сделать его максимально эффективным, нужно определить, какой именно уровень вознаграждения за работу будет считаться рыночным. Поощрения следует предусмотреть в зависимости от уровня исполнения бюджета с установлением четких размеров и порядка.

Также следует учитывать решения, действия и бездействие должностных лиц и их последствия. Например, оценивать результативность протоколов о нарушении таможенных правил, решений о корректировке таможенной стоимости, обжалований карт отказа в таможенном оформлении и т.д.

Повышение эффективности обучения госслужащих

Достаточно интересны планы по введению особых условий прохождения госслужбы в таможенных органах. Власть предлагает предусмотреть для них проведение аттестации, проверку на добродетель, обучение и внедрение системы мотивации.

Однако даже при условии блестящего знания предмета и прохождения тестов "на отлично" руководители отказывались утверждать высокий балл по очень банальной причине – отличные результаты предполагали выплату премии, на которую нет финансирования. В результате мотивация сводилась на нет, поэтому следует переосмыслить подходы к обучению и поощрению, наличию человеческих ресурсов и мотивации.

Борьба со злоупотреблениями

Стратегия также включает намерение властей предоставить полномочия на оперативно-розыскную деятельность подразделениям внутренней безопасности Гостаможслужбы с целью повышения эффективности разоблачения случаев привлечения должностных лиц к противоправной деятельности и содействие нарушениям таможенного законодательства.

При этом предоставление таких функций специализированному подразделению по борьбе с контрабандой, первоочередной задачей которого является оперативная работа, будет значительно эффективнее, а внутренняя безопасность должна сосредоточиться на своих задачах. предотвращение и противодействие проявлениям коррупции, а также обеспечивать необходимые условия для защиты экономических интересов Украины.

Улучшение взаимодействия с бизнесом

В этой части есть немало достойных внимания инициатив, которые, при правильной реализации, могли бы вывести работу таможенных органов на качественно новый уровень. В частности, целесообразно выглядеть идея развития комплексной службы поддержки бизнеса (HelpDesk). Основная цель которой — повышение качества сервисных функций Гостаможслужбы, предоставление консультаций, оперативное реагирование на обращения граждан и бизнеса. Это крайне актуальная инициатива, ведь кроме контролирующей функции Гостаможслужба должна организовывать еще и разъяснительную работу и предоставлять консультации по вопросам практического применения отдельных норм законодательства.

Повышение уровня прозрачности и объективности

Правильно, на наш взгляд, предложение по использованию нательных видеокамер при проведении таможенных процедур. Это обеспечит прозрачность процесса и объективно оценит работу соответствующих подразделений и добродетель представителей бизнеса. Следует четко определить категории должностных лиц, к которым эти нормы относятся, предусмотреть таможенные формальности, которые обязательно должны фиксироваться и возложить ответственность на работников в случае несоблюдения порядка.

Одна из неотложных потребностей бизнеса – быстрый и простой доступ к информации. К сожалению, устаревшие бюрократические подходы не позволяют оперативно и эффективно получать данные, необходимые для срочного решения вопросов. Поэтому бизнес крайне нуждается в создании современной системы, которая позволит вывести коммуникацию и обмен данными на качественно новый уровень.

Для этого следует минимум цифровизировать все заявления, предусмотренные законодательством по таможенному делу, через информационную систему или личный кабинет. То есть нужно доработать модули системы Гостаможслужбы для представление всех документов онлайн. С помощью доступа к личному кабинету бизнес ожидает внедрения удобного доступа к информации по осуществленным таможенным оформлениям в удобном формате и за необходимый период. Законодательные условия для этого уже созданы, остается цифровизировать эту возможность.

К тому же автоматизация может существенно снизить влияние человеческого фактора и субъективизм при принятии решений. Оснащение таможни специализированным оборудованием, как мобильные сканеры, весы и лаборатории позволит ускорить выполнение таможенных процедур и приблизит их к стандартам ЕС.

Стратегия содержит пункт, направленный на обеспечение единого подхода к таможенному оформлению товаров посредством унификации мер по управлению рисками. Для этого предлагается создать в структуре соответствующие подразделения таможенных компетенций. Впрочем, для успешного воплощения этой инициативы следует понять, какие функции будут возложены на этих людей.

Ускорение контроля на границе

Не обошли законодатели внимание и взаимодействие с другими государствами. К примеру, обеспечение введения обмена предварительной таможенной информацией с другими странами с целью ускорения перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. Кроме того, предлагается проводить общий контроль в пунктах пропуска со сопредельными странами, чтобы увеличить их пропускную способность.

Дополнительно для более быстрого прохождения границ действует механизм совместного транзита, и перспективой развития в этом направлении является увеличение количества компаний, являющихся активными субъектами Конвенции о процедуре совместного транзита.

Еще один интересный пункт – создание и обновление систем раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях на границе, что приведет к ритмичности работы пунктов пропуска и прогнозируемости времени пересечения границы.

Также следует обратить внимание на пункт, предусматривающий дальнейшее развитие программы авторизованного экономического оператора (АЭО) и системы предоставления авторизаций на применение уже успевших доказать свою эффективность упрощений. Дальнейшие шаги будут направлены на увеличение количества авторизаций и, что немаловажно, заключение соглашений о взаимном признании АЭО между Украиной и ЕС.

Гармонизация украинских и европейских правил

Среди других достойных внимания инициатив – гармонизация украинского законодательства с европейским. В частности новый Таможенный кодекс Украины станет ключевым шагом для полной имплементации положений acquis communautaire Европейского Союза в таможенной сфере и унификации прохождения таможенных процедур.

Также планируется законодательное урегулирование аспектов, не учтенных Таможенным кодексом ЕС путем создания проекта Закона Украины об осуществлении таможенного дела в Украине, который будет охватывать вопросы правового статуса таможенных органов, прохождение службы в таможенных органах и т.д. Кроме того, предусмотрено прохождение оценки соответствия таможенному законодательству Украины законодательству ЕС с получением заключения Европейской комиссии по соответствию.

При гармонизации с законодательством ЕС ожидается введение отчетов о результатах использования таможенных режимов, предлагаем их представление также предусмотреть с применением ІТ-решений.

В общем, большинство положений Национальной стратегии уже описывают те механизмы, которые ранее определялись и не заработали, или такие, что и так существуют на практике. Наличие сложившейся стратегии является только половиной пути в достижении результатов. Для того чтобы увидеть результаты от реализации, впереди нас ждет ежедневная и системная работа над имплементацией всех целей и планов. И работать над ними придется, прилагая двойные усилия, чтобы все конструктивные предложения не остались только на бумаге.

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