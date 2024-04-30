Очень странно видеть и слышать, как пытаются разнести "измену" по отходу наших войск

Вооруженные Силы Украины довольно удачно и успешно держат оборону на Востоке, несмотря на то, что враг преобладает по численности, количеству артиллерии и авиации. Российские войска ведут наступление на Донецком направлении с 10 октября 2023 года, когда начали массированные штурмы позиций в Авдеевке.

За это время украинские Силы обороны, несмотря на задержку помощи от США, сумели сбить наступательный темп врага, нанести максимальные потери и не дать прорвать линию фронта.

Да, с некоторых рубежей пришлось отступить и, возможно, придется еще, на тактическом уровне. Все же сделано все для того, чтобы враг не развил оперативно-стратегического успеха.

Украинским Силам приходится применять маневры по отдельным направлениям, в том числе по уходу на подготовленные позиции обороны. Цель – сохранение жизни и здоровья личного состава.

Следует понимать, что враг, кроме территориальных достижений, стремится истощить наши подразделения.

Поэтому иногда уход на другие позиции позволяет эффективнее обустроиться на новых участках обороны и уже оттуда остановить врага. И это точно лучше, чем держаться за позиции, где враг давит очень мощно большим количеством сил, как было в Очеретино и Бердычах.

А иногда это еще и сознательные действия, чтобы растянуть логистические линии врага и заманить в ловушку.

Сейчас наши Силы обороны борются за очень важное время, когда в конце концов американская помощь начнет поступать в больших объемах и это позволит остановить российское наступление.

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