Збройні Сили України доволі вдало й успішно тримають оборону на Сході, попри те, що ворог переважає за чисельністю, в кількості артилерії й авіації. Російські війська ведуть наступ на Донецькому напрямку з 10 жовтня 2023 року, відколи розпочали масовані штурми позицій в Авдіївці.

За цей час українські Сили оборони, попри затримку допомоги від США, зуміли збити наступальний темп ворога, завдавати максимальних втрат і не дати прорвати лінію фронту.

Так, із деяких рубежів довелося відступити й, можливо, доведеться ще, на тактичному рівні. Усе ж зроблено все для того, аби ворог не розвинув оперативно-стратегічного успіху.

Українським Силам доводиться застосовувати маневри на окремих напрямках, зокрема й для відходу на підготовлені позиції оборони. Мета – збереження життя і здоров’я особового складу.

Варто розуміти, що ворог, окрім територіальних здобутків, прагне виснажити наші підрозділи.

Тому іноді відхід на інші позиції дає можливість ефективніше облаштуватися на нових ділянках оборони й уже звідти зупинити ворога. І це точно краще, ніж триматися за позиції, де ворог тисне дуже потужно більшою кількістю сил, як було в Очеретиному та Бердичах.

А іноді це ще й свідомі дії, аби розтягнути логістичні лінії ворога й заманити в пастку.

Зараз наші Сили оборони виборюють дуже важливий час, коли врешті американська допомога почне надходити в більших обсягах і це дасть можливості зупинити російський наступ.

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