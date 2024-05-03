Как правильно внедрять OKR?

OKR – это методология управления, которая кардинально и положительно изменит жизнь любой компании. В ее основу заложено лишь 2 фактора – амбициозные цели и ключевые результаты, но это вовсе не означает, что имплементировать фреймворк в процессы и задачи так легко.

Эффективность OKR доказана опытом Google, Linkedin и многих других компаний. Она позволяет повысить эффективность и взаимодействие команд, сфокусироваться на задачах, имеющих наибольшее бизнес-воздействие, и выходить за рамки текущих возможностей. Только не нужно резких движений – методология эффективна только тогда, когда установлены правильные "настройки".

Сначала – понимание

Прежде чем браться за задачу, нужно не только четко ее сформулировать, но и понимать цель, ресурсы, какие проблемы могут возникнуть и как мы будем их предотвращать или решать. OKR – не просто постановка амбициозных целей и результатов, которые к ним ведут, а целая культура непрерывного усовершенствования, прозрачной коммуникации и слаженности команд. Нужны квалифицированные менеджеры или обучение и поддержка опытных экспертов. Неправильные решения ведут к потерям времени и ресурсам, точно не приближающим к достижению амбициозных целей. Поэтому имплементацию методологии следует начинать с того, чтобы научить более высокие уровни ее принципам и специфике, а также передавать их дальше по всем уровням организации.

Четкие амбициозные цели

Первый шаг к внедрению OKR в жизнь компании – определение четких и амбициозных целей, которые будут определять стратегический приоритет вашего бизнеса. Кажется, что может быть проще, не правда ли? Но уже здесь скрывается много препятствий. Цели должны не просто заставить команды выйти за обычные рамки возможностей, но и вдохновлять, подчеркивать ценность вклада каждого работника, мотивировать проактивность и развитие. Это даст хороший эффект, получить все бенефиты от которого вы сможете в обозримом будущем.

Измерение прогресса

Для того чтобы достигать амбициозных целей, нужно измерять прогресс на этом пути. Помочь в этом призваны ключевые результаты – измеримые показатели, позволяющие не просто понять динамику развития, а продемонстрировать вклад каждого работника или команды в общую цель, а также сконцентрировать время работников и ресурсы компании исключительно на тех процессах, которые оказывают прямое и наибольшее положительное влияние на бизнес-показатели. Установить их можно по системам SMART или FACTS, и следует помнить, что они публичны для всех. Это способствует прозрачности, ответственности и здоровой конкуренции.

Чтобы система работала эффективно, нужно позаботиться о процессе отслеживания целей и ключевых результатов, обеспечить к ним быстрый доступ и убедиться, что команды могут с ними легко взаимодействовать и синхронизировать рабочую повседневную работу с мониторингом процессов компании. К примеру, в Oboard разработали программное обеспечение, которое интегрируется с популярными сервисами Jira, Confluence, Salesforce, чтобы все цели и задачи были доступны в одной системе. Менеджмент задач и контроль результатов крайне важны, когда речь идет о достижении амбициозных целей.

Равный каскад целей и результатов

Внедрение OKR подразумевает формирование амбициозных целей и ключевых результатов как для компании и ее отделов, так и для каждого работника. Эффективность фреймворка построена и на alignment (выравнивание) по всей организации, когда цели каждого сотрудника влияют на цель компании, и этот вклад можно отследить и отметить. Вместе с тем нужно оставить место и для автономии и гибкости на более низких уровнях. Фундаментом этого подхода менеджмента есть инициативность. Дайте ей разогнаться, продемонстрируйте влияние на результаты компании – и о мотивации работников можете не беспокоиться.

Мониторинг, анализ, адаптация

Внедрение OKR – это не разовая акция, после которой все заработало наилучшим образом. Мониторинг процесса, анализ результатов, адаптация, если возникает необходимость – это непрерывный процесс, во время каждой итерации которого у вас будут возникать новые инсайты и возможности усовершенствовать определенные участки деятельности. Кроме того, на первых этапах вполне нормально пройти через несколько барьеров, стать свидетелем "пробуксовки" или же неожиданного прыжка, после которого последует плато и нормализация. Так выглядит процесс имплементации всех инноваций в ваш бизнес и OKR не станет исключением. Однако как только удастся преодолеть "силу притяжения", полет станет плавным, а горизонты будут быстро расширяться.

Не забывайте о прозрачном общении, отчетности о прогрессе, отмечайте успехи и открыто решайте проблемы. Несколько шагов и изменение парадигмы позволят перенастроить все процессы и работников на рост, что положительно отразится на всей компании. Часто компании не понимают, какой безумный потенциал имеют. Методология OKR и ее правильная имплементация позволят "открыть глаза" и превращать в реалистичные цели вершины, которые казались далекими и недостижимыми.





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