Як правильно впроваджувати OKR?

OKR – це методологія управління, яка кардинально і позитивно змінить життя будь-якої компанії. В її основу закладено лише 2 фактори – амбітні цілі та ключові результати, але це зовсім не означає, що імплементувати фреймворк у процеси та завдання так легко.

Ефективність OKR доведена досвідом Google, Linkedin та великої кількості інших компаній. Вона дозволяє підвищити ефективність та взаємодію команд, сфокусуватися на завданнях, які мають найбільший бізнес-вплив, та виходити за рамки поточних можливостей. Тільки не треба різких рухів – методологія ефективна лише тоді, коли встановити правильні "налаштування".

Спочатку – розуміння

Перш ніж братися за завдання, потрібно не лише чітко його сформулювати, а й розуміти мету, ресурси, які проблеми можуть виникнути та як ми їм будемо запобігати або вирішувати. OKR – не просто встановлення амбітних цілей та результатів, які до них ведуть, а ціла культура безперервного вдосконалення, прозорої комунікації та злагодження команд. Потрібні кваліфіковані менеджери, або навчання та підтримка досвідчених експертів. Неправильні рішення ведуть до втрат часу та ресурсів, які точно не наближають до досягнення амбітних цілей. Тому імплементацію методології варто розпочинати з того, щоб навчити вищі рівні її принципів та специфіки, а також передавати їх далі по всіх рівнях організації.

Чіткі амбітні цілі

Перший крок до впровадження OKR у життя компанії – це визначення чітких і амбітних цілей, які визначатимуть стратегічний пріоритет вашого бізнесу. Здається, що може бути простішим, чи не так? Але вже тут ховається багато перешкод. Цілі повинні не просто змусити команди вийти за звичні рамки можливостей, а й надихати, підкреслювати цінність внеску кожного працівника, мотивувати на проактивність та розвиток. Це дасть хороший ефект, отримати всі бенефіти від якого ви зможете в осяжному майбутньому.

Вимірювання прогресу

Для того, щоб досягати амбітних цілей, потрібно вимірювати прогрес на цьому шляху. Допомогти у цьому покликані ключові результати – вимірні показники, які дозволяють не просто зрозуміти динаміку розвитку, а продемонструвати внесок кожного працівника або команди у загальну мету, а також сконцентрувати час працівників та ресурси компанії виключно на тих процесах, які мають прямий та найбільший позитивний вплив на бізнес-показники. Встановити їх можна за системами SMART або FACTS, і варто пам’ятати, що вони є публічними для всіх. Це сприяє прозорості, відповідальності та здоровій конкуренції.

Для того, аби система працювала ефективно, потрібно потурбуватися про процес відстеження цілей та ключових результатів, забезпечити до них швидкий доступ та переконатися, що команди можуть з ними легко взаємодіяти та синхронізувати робоче повсякдення із моніторингом процесів компанії. Наприклад, в Oboard розробили програмне забезпечення, яке інтегрується з популярними сервісами Jira, Confluence, Salesforce, щоб усі цілі та задачі були доступними в одній системі. Менеджмент завдань та контроль результатів вкрай важливі, коли йдеться про досягнення амбітних цілей.

Рівний каскад цілей та результатів

Впровадження OKR передбачає формування амбітних цілей та ключових результатів як для компанії та її відділів, так і для кожного працівника. Ефективність фреймворку побудована й на alignment (вирівнювання) по всій організації, коли цілі кожного співробітника впливають на мету компанії, і цей внесок можна відстежити та відзначити. Разом з тим треба залишити місце і для автономії та гнучкості на нижчих рівнях. Фундаментом цього підходу менеджменту є ініціативність. Дайте їй "розігнатися", продемонструйте вплив на результати компанії – і про мотивацію працівників можете не турбуватися.

Моніторинг, аналіз, адаптація

Впровадження OKR – це не одноразова акція, після якої усе запрацювало найкращим чином. Моніторинг процесу, аналіз результатів, адаптація, якщо виникає така необхідність – це безперервний процес, під час кожної ітерації якого у вас виникатимуть нові інсайти та можливості вдосконалити певні ділянки діяльності. Окрім того, на перших етапах цілком нормально пройти через кілька бар’єрів, стати свідком "пробуксовки" або ж неочікуваного стрибка, після якого буде плато і нормалізація. Так виглядає процес імплементації усіх інновацій у ваш бізнес, і OKR не стане винятком. Однак щойно вдасться подолати "силу тяжіння", політ стане плавним, а горизонти швидко розширюватимуться.

Не забувайте про прозоре спілкування, звітність щодо прогресу, відзначайте успіхи та відкрито вирішуйте проблеми. Кілька кроків та зміна парадигми дозволять переналаштувати усі процеси та працівників на зростання, що позитивно відобразиться на всій компанії. Часто компанії не розуміють, який шалений потенціал мають. Методологія OKR та її правильна імплементація дозволять "відкрити очі" та перетворювати на реалістичні цілі ті вершини, які здавались далекими та недосяжними.





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