Речь идет о льготном кредитовании для внедрения эффективных технологий и альтернативных источников энергии под 5, 7 или 9% годовых, так как программа "Добавь энергии твоему бизнесу" может совмещаться с государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%".

Уникальность программы еще и в том, что она не только предоставляет доступ к финансированию развития энергоэффективности бизнеса и обеспечивает необходимые консультации и поддержку, но предлагает огромный каталог такой техники.

Это разные системы солнечной энергии и генераторы, вентиляторы и холодильники, котлы и печи, компрессоры и насосы, электрический легковой и спецтранспорт, сельскохозяйственная и даже офисная техника.

То есть любому бизнесу, независимо от сферы или отрасли – сельскохозяйственной, пищевой промышленности, различного производства, сервиса или услуг, – программа предлагает финансовые и энергоэффективные решения, разработанные с учетом специфики деятельности.

Программа реализуется Фондом развития предпринимательства при поддержке правительства Германии через Немецкий банк развития KfW. На сегодня уполномоченными банками программы являются Укргазбанк и Банк Львов.

Официально программа "Добавь энергии твоему бизнесу" стартовала в прошлом году – Украина получила 7 млн евро кредитных средств на развитие предпринимательства при поддержке правительства Германии. Благодаря сочетанию с программой Европейского Союза по минимизации валютных рисков ФРП, этот финансовый ресурс доступен для украинских банков и предпринимателей в национальной валюте.

Минфин и международные партнеры имеют долгосрочное видение – проект рассчитан на 30 лет.

Все эти факторы знаменуют для присоединяющихся к программе украинских предпринимателей важный шаг к устойчивости и финансовой стабильности независимо от валютных колебаний.

Это прекрасная возможность уверенно и без опасения воспользоваться возможностью приобрести энергоэффективные технологии, обеспечить бесперебойную работу бизнеса и одновременно способствовать сохранению окружающей среды.

В условиях сложного геополитического ландшафта, отмеченного российской вооруженной агрессией против Украины, а также ростом цен на энергоносители во всем мире, программа становится жизненно важным спасительным кругом для многих предприятий и защитой от внешнего давления.

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