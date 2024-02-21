Програма пільгового кредитування "Додай енергії твоєму бізнесу" покликана допомогти малому і середньому бізнесу модернізувати та розширити свою діяльність

Йдеться про пільгове кредитування для впровадження ефективних технологій та альтернативних джерел енергії під 5, 7 або 9% річних, адже програма "Додай енергії твоєму бізнесу" може поєднуватись з державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Унікальність програми ще й в тому, що вона не лише надає доступ до фінансування розвитку енергоефективності бізнесу і забезпечує необхідні консультації та підтримку, але й пропонує величезний каталог такої техніки.

Це різноманітні системи сонячної енергії та генератори, вентилятори й холодильники, котли і печі, компресори та насоси, електричний легковий і спецтранспорт, сільськогосподарська і навіть офісна техніка.

Тобто будь-якому бізнесу, незалежно від сфери чи галузі – сільськогосподарському, харчової промисловості, різного виробництва, сервісу чи послуг, – програма пропонує фінансові та енергоефективні рішення, розроблені з урахуванням специфіки діяльності.

Програма реалізується Фондом розвитку підприємництва (ФРП) за підтримки уряду Німеччини через Німецький банк розвитку KfW. На сьогодні уповноваженими банками програми є Укргазбанк і Банк Львів.

Офіційно програма "Додай енергії твоєму бізнесу" стартувала минулого року – Україна отримала 7 млн євро кредитних коштів на розвиток підприємництва за підтримки уряду Німеччини. Завдяки поєднанню з програмою Європейського Союзу з мінімізації валютних ризиків ФРП цей фінансовий ресурс доступний для українських банків та підприємців у національній валюті.

Мінфін і міжнародні партнери мають довгострокове бачення – проєкт розрахований на 30 років.

Усі ці фактори знаменують для українських підприємців, які доєднуються до програми, важливий крок до стійкості та фінансової стабільності незалежно від валютних коливань.

Це чудова нагода впевнено і без застороги скористатися можливістю придбати енергоефективні технології, забезпечити безперебійну роботу бізнесу і водночас сприяти збереженню довкілля.

В умовах складного геополітичного ландшафту, позначеного російською збройною агресією проти України, а також зростання цін на енергоносії у всьому світі, програма стає життєво важливим рятівним колом для багатьох підприємств та захистом від зовнішнього тиску.

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