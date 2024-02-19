Мало кто знает, но мечта – это компонент ментального здоровья, самооценки личности, один из факторов, влияющих на расширение мировоззрения

Мечта придает вдохновение, развивает воображение, а достижение кем-то мечты формирует из него в глазах общества образ ролевой модели.

Существует методология мечтательства, которая заключается в использовании мечтаний и стремлений в качестве инструмента для уменьшения стресса, повышения мотивации к обучению и толчка к деятельности, помогающей личности самореализоваться.

Мечтатерапия как метод поможет найти эмоциональный баланс как взрослым, так и детям.

Среди принципов, на которых основывается мечтатерапия:

Мечта рождается там, где можно фантазировать, воображать, что-то придумывать и креативить.

С мечтой делятся там, где властвует доверие, а ребенок чувствует себя безопасно для того, чтобы делиться своими мечтами и стремлениями.

Даже в мире, где нет ощущения физической безопасности, мечта способна "переключать" восприятие, сбавлять стресс и тревожность.

Мечта, стремление ребенка, осознание жизненной миссии (пусть даже на короткое время) – важный компонент его высокой самооценки. Следовательно, стремясь повысить самооценку ребенка и направить его к самореализации, важно работать с его мечтами и стремлениями.

Нет мечт важных и менее важных, реалистичных и фантастических. Любая мечта, даже самая фантастическая, способна мотивировать ребенка к саморазвитию. Важно, чтобы мечта опиралась на человеческие ценности или по крайней мере не противоречила им.

Мечта, которую не удалось достичь, в среде доверия не ранит, а помогает научить важным вещам.

Инструментами мечтательной терапии могут быть игры, упражнения, вдохновляющие встречи, творчество, техники Mindfulness и т.д.

Несколько таких упражнений помогут найти эмоциональный баланс у взрослых и детей.

Мечтательное планирование



Есть интересное упражнение на расширение мировоззрения и генерирование идей по поводу желаний, мечтаний, шагов к достижению мечтаний. Умножь мечту на 100. Нужно вспомнить свою мечту и умножить ее на 100. Такое упражнение показывает, каким может быть масштаб мечты. Поэтому начальная мечта – не так уж недостижима, как может казаться на первый взгляд. К примеру, вы мечтаете о маленькой домашней библиотеке. Если мечту умножить на 100, то это, например, может быть запуск собственного книжного издания.

Сказкотерапия



Через сказку представить историю, главным героем которой являешься ты сам. Погрузиться в воображаемое безопасное пространство/мир, которое можно визуализировать. Это вправо полезно выполнять в семейном кругу. Ведь родители – это самая главная ролевая модель для ребенка, и вот такие совместные действия могут вдохновить ребенка на то, что забота о своем эмоциональном состоянии – это очень важно. К тому же такое упражнение поможет интересно провести время вместе. Как показывает практика – стоит только начать и фантазии и мечты просто не остановить.

Креативная прогулка

Во время прогулок наедине или с детьми замечать определенные образы, животных, знакомые элементы в облаках, листьях растений, пейзажах, ландшафтах. Если прогулка в одиночестве, то фиксировать увиденное мысленно или даже в заметках телефона. Если рядом есть ребенок – это отличная возможность обсудить увиденное.

Рецензии на фильмы и книги

Воображать себя главным героем ленты или другим персонажем и изменять ход сюжета, представлять новые сцены. Это упражнение полезно как для одного человека, так и для работы с детьми.

Sand arts

Рисовать на песке историю достижения своей мечты – это не только для самых молодых. При применении этой техники взрослые понимают всю хрупкость мечты и, независимо от того, берутся за ее визуализацию.

Панорамные рефлексии

Рефлексии, которые происходят под открытым небом, на открытой местности – на холме, крыше здания, набережной, берегу водоема. Отрефлексировать, "поймав" свою мечту – значит постичь ее, понять, какими ресурсами уже владеет личность для того, чтобы начать воплощать мечту. Также понять – чего еще не хватает и что сделать, чтобы всех ресурсов для воплощения мечты было достаточно. Например, если взрослый человек мечтает сменить работу, то сразу хорошая новость – у него есть искреннее стремление. Далее следует подумать, каких знаний на сегодняшний день не хватает, чтобы стать специалистом в определенной сфере; сколько времени нужно, чтобы приобрести новые hard skills. Дальше цепочку можно продолжать долго. Но именно такие рефлексии помогут выстроить стратегию достижения мечты.

Записная книжка грез

Здесь все просто – записывать мечты и стремления.

Игра "Питайко"

Такая игра больше подходит для уютных семейных вечеров. Кто-то один задает вопросы, а участники должны как можно более вычурно на него ответить. Например: "Как образуются снежинки?", ответ – "Это слезы Снежной королевы".

Мечтать очень важно – масштабно, смело. И самое главное – действовать, чтобы эти мечты стали реальностью.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net