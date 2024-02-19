Мало хто знає, але мрія – це компонент ментального здоров’я, самооцінки особистості, один із чинників, який впливає на розширення світогляду

Мрія додає натхнення, розвиває уяву, а досягнення кимось мрії формує із нього в очах суспільства образ рольової моделі.

Існує методологія мрійництва, яка полягає у використанні мрій і прагнень як інструменту для зменшення стресу, підвищення мотивації до навчання та поштовху до діяльності, що допомагає особистості самореалізуватися.

Мрієтерапія як метод допоможе віднайти емоційний баланс як дорослим, так і дітям.

Серед принципів, на яких ґрунтується мрієтерапія:

Мрія народжується там, де можна фантазувати, уявляти, щось вигадувати та креативити.

З мрією діляться там, де панує довіра, а дитина почуває себе безпечно для того, щоб ділитися своїми мріями й прагненнями.

Навіть у світі, де немає відчуття фізичної безпеки, мрія здатна "перемикати" сприйняття, зменшувати стрес і тривожність.

Мрія, прагнення дитини, усвідомлення життєвої місії (нехай навіть на короткий відтинок часу) – важливий компонент її високої самооцінки. А отже, прагнучи підвищити самооцінку дитини та скерувати її до самореалізації, важливо працювати із її мріями та прагненнями.

Немає мрій важливих і менш важливих, реалістичних і фантастичних. Будь-яка мрія, навіть найбільш фантастична, здатна мотивувати дитину до саморозвитку. Важливо, щоб мрія спиралася на людські цінності або ж принаймні не суперечила їм.

Мрія, яку не вдалося досягнути, у середовищі довіри не ранить, а допомагає навчити важливих речей.

Інструментами мрієтерапії можуть бути ігри, вправи, надихальні зустрічі, творчість, техніки Mindfulness тощо.

Декілька таких вправ, що допоможуть віднайти емоційний баланс у дорослих та дітей.

Мрійливе планування



Є цікава вправа на розширення світогляду та генерування ідей щодо бажань, мрій, кроків до досягнення мрій. Помнож мрію на 100. Потрібно пригадати свою мрію та помножити її на 100. Така вправа показує, яким може бути масштаб мрії. Тому початкова мрія – не така вже й недосяжна, як може здаватися на перший погляд. Наприклад, ви мрієте про маленьку домашню бібліотеку. Якщо цю мрію помножити на 100, то це, наприклад, може бути запуск власного книжкового видання.

Казкотерапія



Через казку уявити історію, головним героєм якої є ти сам. Поринути в уявний безпечний простір/світ, який далі можна візуалізувати. Цю вправу корисно виконувати у сімейному колі. Адже батьки – це найголовніша рольова модель для дитини, і ось такі спільні дії можуть дитину надихнути на те, що турбота про свій емоційний стан – це надважливо. До того ж така вправа допоможе цікаво провести час разом. Як показує практика, варто лише почати — і фантазії та мрії просто не спинити.

Креативна прогулянка

Під час прогулянок наодинці або з дітьми помічати певні образи, тварин, знайомі елементи в хмарах, листі рослин, пейзажах, ландшафтах. Якщо прогулянка на самоті, то фіксувати побачене в думках або навіть у замітках телефону. Якщо поряд є дитина – це чудова можливість обговорити побачене.

Рецензії до фільмів і книжок

Уявляти себе головним героєм стрічки або іншим персонажем і змінювати хід сюжету, бачити нові сцени. Ця вправа корисна як для однієї особи, так і для роботи з дітьми.

Sand arts

Малювати на піску історію досягнення своєї мрії – це не тільки для наймолодших. Під час застосування цієї техніки дорослі розуміють усю крихкість мрії й, незалежно від цього, беруться за її візуалізацію.

Панорамні рефлексії

Рефлексії, які відбуваються просто неба, на відкритій місцевості – на пагорбі, даху будівлі, набережній, березі водойми. Відрефлексувати, "спіймавши" свою мрію – отже, осягнути її, зрозуміти, якими ресурсами вже володіє особа для того, щоб почати втілювати мрію. Також зрозуміти – чого ще не вистачає і що зробити, щоб усіх ресурсів для втілення мрії було достатньо. Наприклад, якщо доросла людина мріє змінити роботу, то одразу гарна новина – вона має щире прагнення. Далі варто подумати, яких знань на сьогодні бракує, щоб стати спеціалістом у певній сфері; скільки часу потрібно, щоб набути нових hard skills. Далі ланцюжок можна продовжувати довго. Але саме такі рефлексії допоможуть побудувати стратегію досягнення мрії.

Записничок мрій

Тут все просто – записувати мрії та прагнення.

Гра "Питайко"

Така гра більше підходить для затишних сімейних вечорів. Хтось один ставить запитання, а учасники мають якомога вигадливіше на нього відповісти. Наприклад: "Як утворюються сніжинки?", відповідь – "Це сльози Снігової королеви".

Мріяти дуже важливо – масштабно, сміливо. І найголовніше – діяти, щоб ці мрії стали реальністю.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net