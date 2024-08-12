О непримиримости Путина с его "не буду вести переговоры".

Во-первых, это было уже. Много раз с начала войны он об этом говорил, а затем возвращался к теме переговоров. Он патологически лжет и легко отказывается от собственных слов.

Во-вторых, я об этом много раз говорил – он или его преемники будут вести реальные переговоры только когда:

• или получит очень больно по зубам и ситуация для них будет очень опасной,

• или когда потенциал ВС РФ истощится настолько, что продолжать дальше войну для России будет невозможно,

• или когда внутренняя стабильность режима даст трещину – экономическую, социальную, политическую,

• или когда совпадают 2 или 3 из этих или.

Вторжение в Курскую область вывело Путина из себя и его система довольно плохо отреагировала на "черного лебедя". Запад не побоялся и даже одобрил эскалацию, чего он тоже не ожидал.

Поэтому он бегает и делает полуистерические заявления "спасите памагите хохлы барзеют". Это хорошо. Нам и партнерам следует воспользоваться окном возможностей, когда красные линии стали коричневыми.

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