Про непримиренність Путіна з його "не буду вести перемовини".

По-перше, це було вже. Багато разів з початку війни він про це казав, а потім повертався до теми перемовин. Він патологічно бреше і легко відмовляється від власних слів.

По-друге, я про це багато разів казав: він або його наступники будуть вести реальні перемовини, тільки коли:

• або отримають дуже боляче по зубах і ситуація для них буде ДУЖЕ небезпечною;

• або коли потенціал ЗС РФ виснажиться настільки, що продовжувати далі війну для Росії буде неможливо;

• або коли внутрішня стабільність режиму дасть тріщину – економічну, соціальну, політичну;

• або коли співпадають два чи три з цих "або".

Вторгнення у Курську область роздратувало Путіна, і його система доволі погано відреагувала на "чорного лебедя". Захід не побоявся і навіть схвалив ескалацію, чого він теж не чекав.



Тому він бігає і робить напівістеричні заяви "спасітє памагітє хохли барзєють". Це добре. Нам і партнерам треба скористатися вікном можливостей, коли червоні лінії стали коричневими.

Оригінал

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net