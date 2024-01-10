Именно эта система электронного взаимодействия государственных информационных ресурсов делает так, чтобы бегали данные, а не люди

Благодаря "Трембите" происходит быстрый обмен данными между реестрами, благодаря чему миллионы украинцев могут ежедневно пользоваться электронными услугами и цифровыми документами. Несмотря на войну "Трембита" масштабируется и является основой украинской цифровой революции, хотя остается невидимой и неощутимой для обычного пользователя.

"Трембита" начала работать в 2020 году, за это время в системе совершили более 4 млрд транзакций – обмена данными через "Трембиту". Однако 2023-й стал рекордным. Если в 2022 году за день осуществляли 1,5-2,5 млн обменов данными, то в 2023-м этот показатель уже 6-7 млн. Наибольшее количество транзакций в сутки – около 14,5 миллионов – было зафиксировано в декабре сразу после обновления Дии.

"Трембита" доказала свою эффективность как инструмент управления и взаимодействия в условиях военного положения. Только в этом году через систему осуществили почти 28 млн транзакций с Единой информационной базой данных о ВПЛ и почти 12 млн с Государственным реестром поврежденного и уничтоженного имущества. Оба реестра входят в десятку наиболее популярных по количеству запросов в "Трембите". Благодаря этому украинцы могут получать услуги. В частности, "єВідновлення" и сервисы для ВПЛ, такие как получение справки ВПЛ или оформление помощи.

Кроме того, Министерство обороны недавно начало использовать "Трембиту" для улучшения качества данных в реестре военнообязанных. Через систему проверяют и согласовывают информацию с другими реестрами, чтобы, например, не было случаев, когда человек умер, а ему пришла повестка. По словам Минобороны, благодаря этому процессу качество наполнения данных реестра военнообязанных уже увеличилось с 27 до 88%, ведь удалили дубли и неактуальные данные.

"Трембита" обеспечивает быстрый и безопасный обмен данными для антикоррупционных цифровых инициатив. Например, для Портала государственной электронной системы в сфере строительства. Система ускорила рассмотрение документов на портале и предоставила возможность разрешения на строительство без взяток, ведь 100% строительных услуг можно получить онлайн.

Теперь портал обменивается данными о строительстве с другими органами. Например, чтобы проверить, есть ли объект недвижимости в Госреестре прав на недвижимое имущество. Только в 2023 году через "Трембиту" произошло более 6,4 млн транзакций в строительной сфере. Благодаря этому отрасль может работать прозрачно и эффективно.

Кроме того, с помощью "Трембиты" Минфин мониторит и верифицирует социальные выплаты. В частности, льготы, субсидии, социальные стипендии. Это позволяет предотвратить мошенничество в соцсфере и обеспечить эффективное использование бюджетных средств. Система автоматически сравнивает данные из госреестров и баз данных. Это устраняет человеческий фактор и коррупционные риски. Благодаря этому министерство, например, может обнаружить сокрытие реального дохода, фиктивные разводы или фальсификацию документов, а затем сообщить соответствующим органам о потенциальном мошенничестве. Всего за 2023 год Минфин провел 442,6 млн обменов. Это рекордный показатель.

В следующем году "Трембита" станет еще более мощной.

В рамках следующего проекта DT4UA совместно с Минцифры планируется расширить возможности системы, в частности повысить скорость обработки и взаимодействий между различными государственными органами. Также запустят подсистему "Трембиты" для мониторинга персональных данных. Эта инновация позволит гражданам получать уведомления в Дии, если кто–то делает запрос на их персональные данные. Такая функция значительно увеличит прозрачность обработки данных и позволит людям активнее контролировать использование личной информации.

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