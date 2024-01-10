Саме ця система електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів робить так, щоб бігали дані, а не люди

Завдяки "Трембіті" відбувається швидкий обмін даними між реєстрами, завдяки чому мільйони українців можуть щодня користуватися електронними послугами та цифровими документами. Попри війну "Трембіта" масштабується і є основою української цифрової революції, хоча залишається невидимою та невідчутною для звичайного користувача.

"Трембіта" запрацювала у 2020 році, за цей час у системі здійснили понад 4 млрд транзакцій – обмінів даних через "Трембіту". Однак 2023-й став рекордним. Якщо 2022 року за день здійснювали 1,5-2,5 млн обмінів даними, то 2023-го цей показник вже 6-7 млн. Найбільшу ж кількість транзакцій за добу – близько 14,5 мільйонів – було зафіксовано у грудні одразу після оновлення Дії.

"Трембіта" довела свою ефективність як інструмент для управління та взаємодії в умовах воєнного стану. Лише цього року через систему здійснили майже 28 млн транзакцій з Єдиною інформаційною базою даних про ВПО та майже 12 млн з Державним реєстром пошкодженого та знищеного майна. Обидва реєстри входять у десятку найпопулярніших за кількістю запитів у "Трембіті". Завдяки цьому українці можуть одержувати послуги. Зокрема, єВідновлення та сервіси для ВПО, як-от отримання довідки ВПО чи оформлення допомоги.

Крім того, Міністерство оборони нещодавно почало використовувати "Трембіту" для покращення якості даних у реєстрі військовозобов'язаних. Через систему перевіряють та узгоджують інформацію з іншими реєстрами, щоб, наприклад, не було випадків, коли людина померла, а їй надійшла повістка. За словами Міноборони, завдяки цьому процесу якість наповнення даних реєстру військовозобовʼязаних вже збільшилась з 27% до 88%, адже видалили дублі та неактуальні дані.

"Трембіта" забезпечує швидкий і безпечний обмін даними для антикорупційних цифрових ініціатив. Наприклад для Порталу державної електронної системи у сфері будівництва. Система пришвидшила розгляд документів на порталі й надала змогу отримати дозволи на будівництво без хабарів, адже 100% будівельних послуг можна отримати онлайн.

Тепер портал обмінюється даними щодо будівництва з іншими органами. Наприклад, щоб перевірити, чи є об’єкт нерухомості в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно. Тільки 2023 року через "Трембіту" відбулося понад 6,4 млн транзакцій у будівельній сфері. Завдяки цьому галузь може функціонувати прозоро та ефективно.

Крім того, за допомогою "Трембіти" Мінфін моніторить і верифікує соціальні виплати. Зокрема, пільги, субсидії, соціальні стипендії. Це дозволяє запобігти шахрайству в соцсфері та забезпечити ефективне використання бюджетних коштів. Система автоматично порівнює дані з держреєстрів і баз даних. Це прибирає людський фактор і корупційні ризики. Завдяки цьому міністерство, наприклад, може виявити приховування реального доходу, фіктивні розлучення чи фальсифікацію документів, а потім повідомити відповідні органи про потенційне шахрайство. Загалом за 2023 рік Мінфін провів 442,6 млн обмінів. Це рекордний показник.

Наступного року "Трембіта" стане ще потужнішою.

У межах наступного проєкту DT4UA спільно з Мінцифри планується розширити спроможності системи, зокрема підвищити швидкість обробки та взаємодій між різними державними органами. Також запустять підсистему "Трембіти" для моніторингу персональних даних. Ця інновація дозволить громадянам отримувати сповіщення у Дії, якщо хтось робить запит на їхні персональні дані. Така функція значно збільшить прозорість обробки даних і дасть змогу людям активніше контролювати використання особистої інформації.

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