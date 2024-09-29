Эта концепция состоит в том, чтобы сделать экономику менее ресурсоемкой, одновременно способствуя человеческому развитию и благосостоянию

Трансформационный потенциал "экономики замкнутого цикла" в решении глобальных экологических и социальных вызовов привлекает все большее внимание международного сообщества, причем недавний интерес вызван, в частности, признанием того, что существующая повестка дня Целей устойчивого развития под руководством ООН пошатывается.

Циркулярная экономика нуждается в поддержке системы ООН и других многосторонних институций, чтобы утвердиться по всему миру. В то же время циркулярная экономика – устойчивая альтернатива современным расточительным и загрязняющим экономическим моделям и предлагает перспективу более эффективных действий в борьбе с тройным планетарным кризисом: загрязнение, изменение климата и потери биоразнообразия.

Циркулярную экономику можно рассматривать как систему, разработанную для обеспечения социального и экономического процветания без необходимости нестабильного уровня добычи сырья, потребления или загрязнения. Упрощенно говоря, циркулярная экономика совмещает три принципа: устранение отходов и загрязнение; максимально продлить срок службы изделий и материалов; восстановление природных систем.

Это может предусматривать много разных видов деятельности – экодизайн товаров, альтернативы собственности продукта "продукт как услуга", регенеративное и восстановительное земледелие, а также использование отремонтированных и б/у товаров – это лишь несколько примеров. Достижение циркулярной экономики состоит не просто в переработке: это требует переориентации и перепланировки фундаментальных целей и структур общественных систем обеспечения (пища, транспорт, энергия, жилье) таким образом, чтобы резко сократить потребление сырья и энергии.

Надежная научная литература подчеркивает преимущества циркулярных экономических моделей перед сегодняшними преимущественно добывающими, ресурсоемкими моделями (которые исследователи часто описывают как "линейные"). По некоторым оценкам, переход к экономике замкнутого цикла может получить до 1,5 трлн долларов только в трех секторах экономики США. Это может помочь добиться 45 процентов глобального сокращения выбросов парниковых газов, необходимых для смягчения изменения климата. Это также может восстановить глобальное биоразнообразие до уровня 2000 года в течение чуть более десяти лет. Пока же глобальная экономика лишь на 7,2 процента циркулярна, если измерять процент вторичных (т.е. циклических) потребляемых ею материалов.

История циркулярной экономики до сих пор часто была скромными амбициями, локальными инициативами и мелкомасштабными или экспериментальными проектами, реализуемыми несогласованно. Циркулярную экономику нужно как расширять, так и глобально координировать.

В то время как Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) существует для координации глобальной климатической политики, а Международное энергетическое агентство (МЭА) обеспечивает координационную структуру для энергетического сектора, эквивалент не существует для циклической экономики. Требуется многосторонний орган, который может поддерживать циркулярную экономику вместе с политиками и в системе ООН и может координировать политику, регулирование и стандарты.

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