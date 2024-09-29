Ця широкомасштабна концепція полягає в тому, щоб зробити економіку менш марнотратною та ресурсомісткою, одночасно сприяючи людському розвитку та добробуту

Трансформаційний потенціал "економіки замкнутого циклу" у вирішенні глобальних екологічних і соціальних викликів привертає все більшу увагу міжнародної спільноти, причому нещодавній інтерес викликаний, зокрема, визнанням того, що існуючий порядок денний Цілей сталого розвитку під керівництвом ООН похитується.

Циркулярна економіка потребує підтримки системи ООН та інших багатосторонніх інституцій, щоб утвердитися в усьому світі. Водночас циркулярна економіка – стійка альтернатива сучасним марнотратним і забруднюючим економічним моделям і пропонує перспективу значно ефективніших дій у боротьбі з потрійною планетарною кризою: забруднення, зміни клімату та втрати біорізноманіття.

Циркулярну економіку можна розглядати як систему, розроблену для забезпечення соціального та економічного процвітання без потреби в нестабільному рівні видобутку сировини, споживання чи забруднення. Спрощено кажучи, циркулярна економіка поєднує три принципи: усунення відходів і забруднення; максимально продовжити термін служби виробів і матеріалів; відновлення природних систем.

Це може передбачати багато різних видів діяльності – екодизайн товарів, альтернативи власності продукту "продукт як послуга", регенеративне та відновне землеробство, а також використання відремонтованих і вживаних товарів – це лише кілька прикладів. Досягнення циркулярної економіки полягає не просто в переробці: це вимагає переорієнтації та перепланування фундаментальних цілей і структур суспільних систем забезпечення (їжа, транспорт, енергія, житло) таким чином, щоб різко скоротити споживання сировини та енергії.

Надійна наукова література підкреслює переваги циркулярних економічних моделей перед сьогоднішніми переважно видобувними, ресурсомісткими моделями (які дослідники часто описують як "лінійні"). За деякими оцінками, перехід до економіки замкнутого циклу може отримати до 1,5 трлн доларів лише в трьох секторах економіки США. Це може допомогти досягти 45 відсотків глобального скорочення викидів парникових газів, необхідних для пом’якшення зміни клімату. Це також може відновити глобальне біорізноманіття до рівня 2000 року протягом трохи більше ніж десяти років. Поки ж глобальна економіка лише на 7,2 відсотка є циркулярною, якщо вимірювати відсоток вторинних (тобто циклічних) матеріалів, які вона споживає.

Історія циркулярної економіки досі часто була скромними амбіціями, локальними ініціативами та дрібномасштабними або експериментальними проектами, які реалізовувалися неузгоджено. Циркулярну економіку необхідно як розширювати, так і глобально координувати.

У той час як Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (РКЗК ООН) існує для координації глобальної кліматичної політики, а Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) забезпечує координаційну структуру для енергетичного сектору, еквівалент не існує для циклічної економіки. Потрібен багатосторонній орган, який може підтримувати циркулярну економіку разом із політиками та в системі ООН, і який може координувати політику, регулювання та стандарти.

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