Личный бренд глубже, чем публикации в СМИ и посты в соцсетях. Это ваши ценности, внешний вид, поведение, умение работать, а не только говорить

Есть ряд ошибок, каждая из которых способна негативно повлиять на ваш личный бренд, целостный образ, который должен быть консистентным во всех проявлениях, а затем – нанести вред всем "составляющим ваш успех".

1. Пластмассовый "успешный успех"

"Искусственность" как измена – ее почти никогда не прощают. Стоит аудитории почувствовать хоть каплю фальши или то, что вы просто пытаетесь манипулировать ее сознанием через образы яркой жизни – и о положительной репутации эксперта в своей области можно забыть. Искренность дает значительно более высокую ценность, чем пластмассовый успех по всем направлениям . Будьте честны, не бойтесь проявляться и транслировать настоящие ценности. Это поможет Вам собирать у себя нужных людей.

2. Картинка не соответствует действительности

Быть, а не сдаваться – еще одно "золотое" правило личного бренда и особенно коммуникаций, которого следует придерживаться.

Здесь приведу пример одного публичного человека, достаточно вдохновенного эксперта, лидера мнений в своем направлении, человека, строящего успешные команды в колонках для СМИ. Казалось бы, идеальные фото, вид на все 100%, манера держаться и вести себя на публике. Но потом, когда камеры выключаются, эксперт кричит ругательными словами на своего водителя и просто выносит мозги своей команде. Не мечется, правда?

3. Непродуманная коммуникация

Правильная коммуникация – это сложный и многогранный процесс, который, кроме прогнозируемого воплощения, предполагает глубокое планирование. Цели, цели, анализ целевой аудитории, каналы коммуникации и их особенности – эти и другие факторы нужно учесть еще до того, как вы подойдете к линии старта. Перед движением лучше получить маршрут с пометками на полях, не правда ли?

4. Отсутствие информационной гигиены

В соцсетях нас окружает целое море контента, и вряд ли кто-нибудь обладает такой роскошью, как время на его детальный анализ и проверку фактажа. Если вы тоже не можете уделить этому время, тогда стоит позаботиться о том, чтобы ваша страница в соцсетях не превратилась в новостную ленту всем известных новостных телеграмм-каналов. Если нет 100% уверенности в качестве контента, тогда нечего рисковать личным брендом ради нескольких "лайков". А если хотите транслировать общественно важные новости – проверяйте информацию.

5. Отсутствие плана на случай кризиса или кенселлинга

Деловой мир не прощает отсутствия плана Б или тщательно составленного алгоритма действий на случай проблем – кризисной папки. Коммуникационный кризис и кенселлинг опасны еще и тем, что отсутствие правильной реакции подливает топливо в огонь, с каждым часом уменьшая шансы на оправдание и понимание.

6. Незнание целевой аудитории

Перед тем, как что-то сказать, важно понять, к кому обращаешься. Какие у этих людей проблемы, чем они гордятся, благодаря каким их ценностям вы двигаетесь в одном направлении? Часто случается, что анализируются только демографические показатели аудитории, что не совсем корректно и не позволит выбрать правильную тактику коммуникации, не говоря уже о стратегии.





7. Несоответствие коммуникации общественной жизни



Развивая личный бренд, вы просто обязаны быть в инфополе и синхронизироваться с общественной жизнью. В трудные времена войны не поддерживать собрание, не писать о войне, не поститься эмпатический контент и поддержку – плохой тон. Стоящий в стороне или увлеченный только своими делами не резонирует с общей атмосферой.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net