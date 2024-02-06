Особистий бренд це глибше, ніж публікації у ЗМІ та пости у соцмережах. Це ваші цінності, зовнішній вигляд, поведінка, вміння працювати, а не тільки говорити

Є ряд помилок, кожна з яких здатна негативно вплинути на ваш особистий бренд, цілісний образ, який має бути консистентним у всіх проявах, а відтак – завдати шкоди усім "складникам вашого успіху".

1. Пластмасовий "успішний успіх"

"Штучність" як зрада – її майже ніколи не пробачають. Варто аудиторії відчути бодай краплину фальші або те, що ви просто намагаєтеся маніпулювати її свідомістю через образи яскравого життя – і про позитивну репутацію експерта своєї галузі можна забути. Щирість дає значно вищу цінність, аніж пластмасовий успіх по всім напрямкам. Будьте чесними, не бійтесь проявлятися та транслювати справжні цінності. Це допоможе Вам збирати коло себе потрібних людей.

2. Картинка не відповідає дійсності

Бути, а не здаватися – ще одне "золоте" правило особистого бренду та особливо комунікацій, якого варто дотримуватися.

Тут приведу приклад однієї публічної людини, досить натхненного експерта, лідера думок у своєму напрямку, людини, яка будує успішні команди у колонках для ЗМІ. Здавалось би, ідеальні фото, вигляд на всі 100%, манера триматися та поводити себе на публіці. Але потім, коли камери вимикаються, експерт кричить лайливими словами на свого водія, та просто виносить мізки своїй команді. Не метчиться, правда ж?

3. Непродумана комунікація

Правильна комунікація – це складний та багатогранний процес, який окрім прогнозованого втілення передбачає глибоке планування. Цілі, мета, аналіз цільової аудиторії, канали комунікації та їх особливості – ці та інші фактори потрібно врахувати ще до того, як ви підійдете до лінії старту. Перед рухом краще отримати маршрут з помітками на полях, чи не так?

4. Відсутність інформаційної гігієни

У соцмережах нас оточує ціле море контенту, і навряд чи хтось володіє такою розкішшю, як час на його детальний аналіз та перевірку фактажу. Якщо ви теж не можете приділити цьому час, тоді варто попіклуватися, щоб ваша сторінка у соцмережах не перетворилася на новинну стрічку всім відомих новинних телеграм-каналів. Якщо не маєте 100% впевненості у якості контенту, тоді нічого ризикувати особистим брендом заради кількох "лайків". А якщо хочете транслювати суспільно-важливі новини – перевіряйте інформацію.

5. Відсутність плану на випадок кризи чи кенселінгу

Діловий світ не пробачає відсутності плану "Б" чи ретельно складеного алгоритму дій на випадок проблем – кризової папки. Комунікаційна криза та кенселінг небезпечні ще й тим, що відсутність правильної реакції підливає палива у вогонь, з кожною годиною зменшуючи шанси на виправдання та розуміння.

6. Незнання цільової аудиторії

Перед тим, як щось сказати, важливо зрозуміти, до кого звертаєшся. Які в цих людей проблеми, чим вони пишаються, завдяки яким їхнім цінностям ви рухаєтеся в одному напрямку тощо. Часто трапляється, що аналізуються лише демографічні показники аудиторії, що не зовсім коректно та не дасть обрати правильну тактику комунікації, не кажучи вже про стратегію.





7. Невідповідність комунікації суспільному життю



Розвиваючи особистий бренд, ви просто зобов’язані бути в інфополі та синхронізуватись з суспільним життям. У важкі часи війни не підтримувати збори, чи не писати про війну, не постити емпатичний контент та підтримку – поганий тон. Той, хто стоїть осторонь, або захоплений лише своїми справами, не резонує із загальною атмосферою.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net