В Конституции и законах нельзя писать, что гражданам можно делать, а что нельзя. Там должно быть написано – что нельзя делать государству

Победа в войне и расцвет Украины начнется только со свободы, которая должна стать стержнем всех украинских трансформаций и главным принципом нашего сосуществования.

Только представьте страну – Украину, в которой:

1. Вы не контактируете с государством и чиновниками физически.

– Их, как и функций государства, стало на 70% меньше.

– А все, что осталось – делается онлайн, в том числе с применением искусственного интеллекта.

Через свой электронный комитет гражданина вы можете решить 100% вопросов, связанных с государством, в том числе уплатить налоги.

2. В Украине есть свобода предпринимательства.

– Для занятия бизнесом не требуются справки, юридические формы, патенты, лицензии.

– Вы все делаете через свой электронный кабинет.

– Ваши доходы облагаются налогами по одинаковой ставке. Вы либо физическое лицо, продавшее что-то. Либо вы частный предприниматель или владелец бизнеса, который получает дивиденды.

– Минимизировано количество государственных регуляторов, комиссий, инспекций.

3. В Украине нет НДС и других нелепых налогов.

И вообще, налоговая система проста и автоматизирована.

А налоговая служба – без налоговиков.

Налоги – это инструмент финансирования государственного сервиса (только главных функций). Главный получатель государственного сервиса – гражданин.

Основные налоги:

- Налог на доходы – больше получил (зарплата, дивиденды, доходы от перепродажи) – больше заплатил налогов.

- Налог на продажу, как в США (больше потратил – больше заплатил налогов). Нет никакого коррупционного НДС, схем, блокировки накладных, бесплатного кредитования государства, "надутых" сумм к возмещению из общего кармана.

- Деятельность бизнеса не будет облагаться налогом, пока его владельцы не решили забрать деньги из бизнеса. В результате бизнесу выгодно реинвестировать, создавать новые рабочие места.

- граждане могут уменьшать суммы налогов на сумму сделанных инвестиций, оплаченного обучения, купленной недвижимости (тоже инвестиция).

4. Большинство государственных сервисов переданы частным компаниям на аутсорсинг.

И выбираются они на открытом конкурсе.

- Таможня – работают частные компании.

- Управление лесами, природными ресурсами от имени государства – частные компании.

- Полиция – частные компании.

- Налоговая – частные компании.

5. В Украине (в отношениях бизнеса и государства) действует британское право, а не право "Печерского суда".

6. В Украине открыт международный финансовый центр, где работают филиалы NASDAQ, Лондонской биржи, Варшавской биржи и других. Со свободным обращением и расчетами в долларах и евро, со свободным обращением криптоактивов.

7. Нацбанк разделен на две организации:

- регулятор денежно-кредитного обращения (Нацбанк).

- регулятор финансового сектора (банки, страховые компании, кредитные союзы).

Главный KPI Нацбанка – рост занятости и рост реального ВВП (что связаны с процессами).

Только представьте, как изменится Украина, ее восприятие в мире, отношение к Украине самих украинцев, когда наша страна по праву станет "самой свободной страной в мире"!

Давайте обрежем из наших законов все излишнее, ненужное, придуманное чиновниками. И построим свою новую Украину – лучшую страну для жизни и развития!

Напомним, что США именно идеей "Свободы" в свое время стали магнитом для бизнесов и людей из всех стран.

Теперь очередь Украины!

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