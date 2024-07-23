Как Украине стать самой свободной страной в мире
Победа в войне и расцвет Украины начнется только со свободы, которая должна стать стержнем всех украинских трансформаций и главным принципом нашего сосуществования.
Только представьте страну – Украину, в которой:
1. Вы не контактируете с государством и чиновниками физически.
– Их, как и функций государства, стало на 70% меньше.
– А все, что осталось – делается онлайн, в том числе с применением искусственного интеллекта.
Через свой электронный комитет гражданина вы можете решить 100% вопросов, связанных с государством, в том числе уплатить налоги.
2. В Украине есть свобода предпринимательства.
– Для занятия бизнесом не требуются справки, юридические формы, патенты, лицензии.
– Вы все делаете через свой электронный кабинет.
– Ваши доходы облагаются налогами по одинаковой ставке. Вы либо физическое лицо, продавшее что-то. Либо вы частный предприниматель или владелец бизнеса, который получает дивиденды.
– Минимизировано количество государственных регуляторов, комиссий, инспекций.
3. В Украине нет НДС и других нелепых налогов.
И вообще, налоговая система проста и автоматизирована.
А налоговая служба – без налоговиков.
Налоги – это инструмент финансирования государственного сервиса (только главных функций). Главный получатель государственного сервиса – гражданин.
Основные налоги:
- Налог на доходы – больше получил (зарплата, дивиденды, доходы от перепродажи) – больше заплатил налогов.
- Налог на продажу, как в США (больше потратил – больше заплатил налогов). Нет никакого коррупционного НДС, схем, блокировки накладных, бесплатного кредитования государства, "надутых" сумм к возмещению из общего кармана.
- Деятельность бизнеса не будет облагаться налогом, пока его владельцы не решили забрать деньги из бизнеса. В результате бизнесу выгодно реинвестировать, создавать новые рабочие места.
- граждане могут уменьшать суммы налогов на сумму сделанных инвестиций, оплаченного обучения, купленной недвижимости (тоже инвестиция).
4. Большинство государственных сервисов переданы частным компаниям на аутсорсинг.
И выбираются они на открытом конкурсе.
- Таможня – работают частные компании.
- Управление лесами, природными ресурсами от имени государства – частные компании.
- Полиция – частные компании.
- Налоговая – частные компании.
5. В Украине (в отношениях бизнеса и государства) действует британское право, а не право "Печерского суда".
6. В Украине открыт международный финансовый центр, где работают филиалы NASDAQ, Лондонской биржи, Варшавской биржи и других. Со свободным обращением и расчетами в долларах и евро, со свободным обращением криптоактивов.
7. Нацбанк разделен на две организации:
- регулятор денежно-кредитного обращения (Нацбанк).
- регулятор финансового сектора (банки, страховые компании, кредитные союзы).
Главный KPI Нацбанка – рост занятости и рост реального ВВП (что связаны с процессами).
Только представьте, как изменится Украина, ее восприятие в мире, отношение к Украине самих украинцев, когда наша страна по праву станет "самой свободной страной в мире"!
Давайте обрежем из наших законов все излишнее, ненужное, придуманное чиновниками. И построим свою новую Украину – лучшую страну для жизни и развития!
Напомним, что США именно идеей "Свободы" в свое время стали магнитом для бизнесов и людей из всех стран.
Теперь очередь Украины!