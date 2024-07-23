У Конституції та законах не може писатися, що громадянам можна робити, а що не можна. Там має бути написано – що не можна робити державі

Перемога у війні та розквіт України розпочнеться лише зі свободи, яка має стати стрижнем усіх українських трансформацій та головним принципом нашого співіснування.

Тільки уявіть країну – Україну в якій:

1. Ви не контактуєте з державою та чиновниками фізично.

- Їх, як і функцій держави, стало на 70% менше.

- А все, що залишилося – робиться онлайн, зокрема із застосуванням штучного інтелекту.

Через свій електронний комітет громадянина ви можете вирішити 100% питань, пов'язаних із державою, зокрема сплатити податки.

2. В Україні є свобода підприємництва.

– Для заняття бізнесом не потрібні довідки, юридичні форми, патенти, ліцензії.

– Ви все робите через свій електронний кабінет.

- Ваші доходи оподатковуються за однаковою ставкою. Чи ви фізична особа, яка продала щось. Чи ви приватний підприємець або власник бізнесу, який отримує дивіденди.

– Мінімізовано кількість державних регуляторів, комісій, інспекцій.

3. В Україні немає ПДВ та інших безглуздих податків.

І взагалі, податкова система проста та автоматизована.

А податкова служба – без податківців.

Податки – це інструмент фінансування державного сервісу (тільки основних функцій). Головний отримувач державного сервісу – громадянин.

Основні податки:

- Податок на доходи – більше отримав (зарплата, дивіденди, прибутки від перепродажу) – більше заплатив податків.

- Податок на продаж, як у США (більше витратив – більше заплатив податків). Немає жодного корупційного ПДВ, схем, блокування накладних, безкоштовного кредитування держави, "надутих" сум до відшкодування із загальної кишені.

- Діяльність бізнесу не оподатковуватиметься, поки його власники не вирішили забрати гроші з бізнесу. У підсумку бізнесу вигідно реінвестувати, створювати нові робочі місця.

- Громадяни можуть зменшувати суми податків на суму зроблених інвестицій, оплаченого навчання, купленої нерухомості (теж інвестиція).

4. Більшість державних сервісів передано приватним компаніям на аутсорсинг.

І обираються вони на відкритому конкурсі.

- Митниця – працюють приватні компанії.

- Управління лісами, природними ресурсами від імені держави – приватні компанії.

- Поліція – приватні компанії.

- Податкова – приватні компанії.

5. В Україні (у відносинах бізнесу та держави) діє британське право, а не право "Печерського суду".

6. В Україні відкрито міжнародний фінансовий центр, в якому працюють філії NASDAQ, Лондонської біржі, Варшавської біржі та інших. З вільним обігом та розрахунками в доларах та євро, з вільним обігом криптоактивів.

7. Нацбанк поділений на дві організації:

- Регулятор грошово-кредитного обігу (Нацбанк).

- Регулятор фінансового сектору (банки, страхові компанії, кредитні спілки).

Головний KPI Нацбанку – зростання зайнятості та зростання реального ВВП (пов'язані процеси).

Тільки уявіть, як зміниться Україна, її сприйняття у світі, ставлення до України самих українців, коли наша країна стане "найвільнішою країною у світі"!

Обріжемо з наших законів усе зайве, непотрібне, придумане чиновниками. І побудуємо свою нову Україну – найкращу країну для життя та розвитку!

Нагадаю, що США саме ідеєю "Свободи" свого часу стали магнітом для бізнесів та людей з усіх країн.

Тепер черга України!

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net