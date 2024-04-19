65% украинцев планируют вернуться домой – на 12% меньше, чем годом ранее согласно опросу УВКБ ООН в декабре-январе 2024 года

По оценкам УВКБ ООН общее количество зарегистрированных украинских военных мигрантов с разным статусом защиты, находящихся за границей, составило в настоящее время 6,48 млн человек. Из них 6 млн находятся в Европе, в том числе 1,25 млн человек в России и Беларуси (добровольно или депортированы).

За пределами Европы, преимущественно в США и Канаде, находятся 476 000 человек. Эта оценка включает украинцев, подавших заявку на убежище как беженцы, лица с временной защитой или другие подобные статусы.

Данные Государственной пограничной службы, совпадающие с данными пограничных служб стран Европы, дают значительно меньшие цифры. В частности, на конец 2023 года было зафиксировано 22,9 млн выездов из Украины с начала полномасштабного вторжения и 20,1 млн въездов. Разница составила 2,81 млн человек.

Можно предположить, что временное убежище или аналогичный статус получила значительная часть украинцев, выехавших до февраля 2024 года по другим, преимущественно экономическим причинам.

Какие потребности у мигрантов?

Согласно опросу УВКБ ООН, в декабре-январе 2024 года планировали вернуться в Украину 65% респондентов (на 12% меньше, чем за год до того), в то же время желание не возвращаться засвидетельствовали 11% опрошенных (рост на 6% к прошлогоднему показателю).

Согласно опросу Info Sapiens получены такие ответы на вопросы: "Какие из этих факторов могут стимулировать Вас вернуться в Украину?":

Окончательное окончание войны – 51,2%.

Отсутствие боевых действий или воздушных ударов на территории – 34,1%.

Достойно оплачиваемая работа в Украине – 28,3%.

Более высокий уровень жизни в Украине – 20,7%.

Восстановление инфраструктуры в моем регионе – 17,7%.

Окончание действия временного убежища – 17,4%.

Согласно опросу УВКБ ООН по делам мигрантов в начале 2024 года большинство назвали ситуацию в Украине основным фактором, препятствующим их возвращению, а также нехватку финансовых ресурсов и отсутствие жилья. В то же время 55% вернувшихся из-за рубежа в Украину мигрантов сказали, что возможностей для трудоустройства оказалось меньше, чем они ожидали.

Мировой опыт

Специалисты аналитических центров ИСЕТ, CASE и КШЭ, в рамках совместного проекта с Help – Hilfe zur Selbsthilfe при поддержке МИД Германии – провели исследование мирового опыта и особенностей Украины и предоставили рекомендации по необходимым шагам для содействия возвращению военных мигрантов.

Согласно выводам исследования и отчета Всемирного банка – важные условия для возвращения мигрантов после войны:

Восстановление безопасности.

Доступ к жилью: это может быть их отремонтированное жилье, новое жилье, предоставленное правительством, организациями или приобретенное за средства компенсации.

Экономические возможности: это может быть восстановление довоенного бизнеса, поиск новой работы или получение помощи от правительственных программ или благотворительных организаций.

Сравнение условий жизни: мигранты будут сравнивать уровень жизни на своей Родине с условиями в стране, где они находятся. Это включает в себя доступность пищи, воды, жилья, медицинской помощи, образования, безопасности и других важных факторов. Лишь когда условия жизни дома станут лучше или хотя бы не хуже, чем в стране пребывания, мигранты будут мотивированы к возвращению.

Что нужно реализовать в Украине?

Согласно анализу мирового опыта и с учетом специфики Украины правительству и ВРУ необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Безопасность и верховенство права:

Обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность, в частности, через реформу правоохранительных органов со значительным повышением их эффективности.

Защитить граждан от произвола власти.

Ввести верховенство права, провести необходимые реформы для построения инклюзивных институтов.

2. Экономическое восстановление:

Расширить программу єВідновлення для компенсации потерь за разрушенные активы не только гражданам, но и предпринимателям.

Предложить госпрограмму переквалификации для граждан для получения нужных в настоящее время профессий.

Содействовать финансовым связям мигрантов с Украиной (снижение налогов, инвестиции).

Поддержать временных мигрантов и ВПЛ (поиск работы, жилье).

Стимулировать предпринимательство (программы єРобота, гранты), учесть в программах особенности прифронтовых регионов.

Сохранить текущую упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса, ввести сверхупрощенный режим для самозанятых.

Снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда.

3. Образование и культура:

Усовершенствовать школьное образование, сосредоточившись на онлайн-обучении для мигрантов.

Поддерживать изучение украинского языка за границей.

Реформировать высшее образование для повышения его качества.

Упростить поступление в украинские вузы для украинцев, которые учились за границей.

Обеспечить признание навыков и квалификаций, полученных за границей.

4. Финансовая поддержка:

Стимулировать европейских партнеров к постепенному отказу от ежемесячной финансовой поддержки мигрантов.

Предложить вместо этого однократную помощь тем, кто возвращается в Украину (по примеру Швейцарии).

Ожидаем, что государственные органы примут в работу рекомендации аналитических центров и реализуют необходимые для возвращения мигрантов проекты и изменения в законодательство.

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