65% українців планують повернутися додому – на 12% менше, ніж за рік до того згідно з опитуванням УВКБ ООН у грудні-січні 2024 року

За оцінками УВКБ ООН загальна кількість зареєстрованих українських воєнних мігрантів з різним статусом захисту, які перебувають за кордоном, склала на цей час 6,48 млн осіб. З них 6 млн перебувають у Європі, зокрема 1,25 млн осіб у Росії й Білорусі (добровільно або депортовані).

За межами Європи, переважно в США й Канаді, перебуває 476 000 осіб. Ця оцінка включає українців, які подали заявку на притулок як біженці, особи з тимчасовим захистом або інші подібні статуси.

Дані Державної прикордонної служби, які збігаються з даними прикордонних служб країн Європи – дають значно менші цифри. Зокрема на кінець 2023 року було зафіксовано 22,9 млн виїздів з України з початку повномасштабного вторгнення та 20,1 млн в’їздів. Різниця становила 2,81 млн осіб.

Можна припустити, що тимчасовий прихисток чи аналогічний статус отримала значна частина українців, які виїхали до лютого 2024 року з інших, переважно економічних причин.

Які потреби у мігрантів?

Згідно з опитуванням УВКБ ООН, у грудні-січні 2024 року планували повернутися в Україну 65% респондентів (на 12% менше ніж за рік до того), тоді як бажання не повертатися засвідчили 11% опитаних (зростання на 6% до тогорічного показника).

Згідно з опитуванням Info Sapiens отримано такі відповіді на питання: "Які з цих факторів можуть стимулювати Вас повернутися в Україну?":

Остаточне закінчення війни – 51,2%.

Відсутність бойових дій або повітряних ударів на території проживання – 34,1%.

Гідно оплачувана робота в Україні – 28,3%.

Вищий рівень життя в Україні – 20,7%.

Відновлення інфраструктури у моєму регіоні – 17,7%.

Закінчення дії тимчасового прихистку – 17,4%.

Згідно з опитуванням УВКБ ООН у справах мігрантів на початку 2024 року більшість назвали безпекову ситуацію в Україні основним фактором, що перешкоджає їхньому поверненню, а також брак фінансових ресурсів і відсутність житла. Водночас 55% тих мігрантів, які повернулися з-за кордону в Україну, сказали, що можливостей для працевлаштування виявилося менше, ніж вони очікували.

Світовий досвід

Фахівці аналітичних центрів ІСЕТ, CASE та КШЕ, в рамках спільного проєкту з Help – Hilfe zur Selbsthilfe за підтримки МЗС Німеччини – провели дослідження світового досвіду й особливостей України й надали рекомендації щодо необхідних кроків для сприяння поверненню воєнних мігрантів.

Відповідно до висновків дослідження та звіту Світового банку – важливі умови для повернення мігрантів після війни:

Відновлення безпеки.

Доступ до житла: це може бути їхнє відремонтоване житло, нове житло, надане урядом чи організаціями або ж придбане за кошти компенсації.

Економічні можливості: це може бути відновлення довоєнного бізнесу, пошук нової роботи або ж отримання допомоги від урядових програм чи благодійних організацій.

Порівняння умов життя: мігранти порівнюватимуть рівень життя на своїй Батьківщині з умовами в країні, де вони перебувають. Це включає доступність їжі, води, житла, медичної допомоги, освіти, безпеки й інших важливих факторів. Лише коли умови життя вдома стануть кращими або хоча б не гіршими, ніж у країні перебування, мігранти будуть мотивовані до повернення.

Що необхідно реалізувати в Україні?

Відповідно до аналізу світового досвіду та з урахуванням специфіки України уряду і ВРУ необхідно реалізувати наступні заходи:

1. Безпека та верховенство права:

Забезпечити внутрішню й зовнішню безпеку, зокрема через реформу правоохоронних органів зі значним підвищенням їхньої ефективності.

Захистити громадян від свавілля влади.

Запровадити верховенство права, провести необхідні реформи для побудови інклюзивних інституцій.

2. Економічне відновлення:

Розширити програму єВідновлення для компенсації втрат за зруйновані активи не лише громадянам, а й підприємцям.

Запропонувати держпрограму перекваліфікації для громадян для отримання потрібних на цей час професій.

Сприяти фінансовим зв'язкам мігрантів з Україною (зниження податків, інвестиції).

Підтримати тимчасових мігрантів і ВПО (пошук роботи, житло).

Стимулювати підприємництво (програми єРобота, гранти), врахувати у програмах особливості прифронтових регіонів.

Зберегти поточну спрощену систему оподаткування для малого бізнесу, запровадити надспрощений режим для самозайнятих.

Знизити податкове навантаження на фонд оплати праці.

3. Освіта й культура:

Вдосконалити шкільну освіту, зосередившись на онлайн-навчанні для дітей мігрантів.

Підтримувати вивчення української мови за кордоном.

Реформувати вищу освіту для підвищення її якості.

Спростити вступ до українських ВНЗ для українців, які навчалися за кордоном.

Забезпечити визнання навичок і кваліфікацій, отриманих за кордоном.

4. Фінансова підтримка:

Стимулювати європейських партнерів до поступової відмови від щомісячної фінансової підтримки мігрантів.

Запропонувати замість цього одноразову значну допомогу тим, хто повертається в Україну (за прикладом Швейцарії).

Очікуємо, що державні органи візьмуть у роботу рекомендації аналітичних центрів і реалізують необхідні для повернення мігрантів проєкти та зміни до законодавства.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net