По подсчетам Advanter Group более 15% GVA (валовой добавленной стоимости) эмигрировало за пределы Украины.

Но лично я считаю, что не нужно делать что-либо специально для того, чтобы возвращать предпринимателей. Мое предложение на первый взгляд может показаться довольно странным. Но давайте поразмышляем вместе.