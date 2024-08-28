Как вернуть украинских предпринимателей домой?
Андрей Длигач
глава Advanter Group, учредитель и глава Kyiv Foresight Foundation
По подсчетам Advanter Group более 15% GVA (валовой добавленной стоимости) эмигрировало за пределы Украины.
Но лично я считаю, что не нужно делать что-либо специально для того, чтобы возвращать предпринимателей. Мое предложение на первый взгляд может показаться довольно странным. Но давайте поразмышляем вместе.
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