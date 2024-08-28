Як повернути українських підприємців додому?
Андрій Длігач
голова Advanter Group, засновник і голова Kyiv Foresight Foundation, глобальний амбасадор Singularity University
За підрахунками Advanter Group, понад 15% GVA (валової доданої вартості) емігрувало за межі України.
Але особисто я вважаю, що не треба робити щось спеціально для того, щоб повертати підприємців. Моя пропозиція, на перший погляд, може здатися доволі дивною. Але поміркуймо разом.
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