За підрахунками Advanter Group, понад 15% GVA (валової доданої вартості) емігрувало за межі України.

Але особисто я вважаю, що не треба робити щось спеціально для того, щоб повертати підприємців. Моя пропозиція, на перший погляд, може здатися доволі дивною. Але поміркуймо разом.