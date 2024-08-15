Недавно мы опросили более 1000 пользователей нашей платформы и увидели, что наиболее опрошенные украинцы склоняются к собственному авто для поездок этим летом. Второй по популярности вариант – карпул (совместные поездки на авто с попутчиками), а на третьем месте – поезд. Эти простые, на первый взгляд, факты влияют на гораздо больше сфер нашей жизни, чем кажется. Сейчас я расскажу, почему брать попутчиков лучше.