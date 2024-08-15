Нещодавно ми опитали понад 1000 користувачів нашої платформи і побачили, що найбільше опитані українці схиляються до власного авто для поїздок цього літа. Другий за популярністю варіант – карпул (спільні поїздки на авто з попутниками), а на третьому місці – потяг. Ці прості, на перший погляд, факти впливають на значно більше сфер нашого життя, ніж здається. Зараз я розповім, чому брати попутників краще.