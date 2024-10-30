Влияние президентских выборов на американские фондовые рынки ощутимо отзывается на всех биржевых площадках и сырьевых рынках, в том числе зерновых и масличных. Рассмотрим текущие тенденции и прогнозы для ячменя и рапса — двух ключевых культур украинского экспорта.

Уже две недели подряд наблюдается снижение ликвидности: многие трейдеры закрывают свои позиции, ожидая результатов голосования. Это также подтормаживает физический рынок и влияет на цены. Ожидается, что такая тенденция будет ощутима в течение следующих двух недель. Поэтому участники рынка занимают выжидательную позицию.