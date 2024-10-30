Як вибори в США вплинуть на ціни зернових
Денис Марчук
заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради
Вплив президентських виборів на американські фондові ринки відчутно відгукується на всіх біржових майданчиках і сировинних ринках, зокрема зернових та олійних. Розглянемо поточні тенденції та прогнози для ячменю й ріпаку — двох з ключових культур українського експорту.
Уже два тижні поспіль спостерігається зниження ліквідності: багато трейдерів закривають свої позиції, очікуючи результатів голосування. Це також пригальмовує фізичний ринок і впливає на ціни. Очікується, що така тенденція буде відчутною впродовж наступних двох тижнів. Тому учасники ринку займають вичікувальну позицію.
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