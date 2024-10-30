Вплив президентських виборів на американські фондові ринки відчутно відгукується на всіх біржових майданчиках і сировинних ринках, зокрема зернових та олійних. Розглянемо поточні тенденції та прогнози для ячменю й ріпаку — двох з ключових культур українського експорту.

Уже два тижні поспіль спостерігається зниження ліквідності: багато трейдерів закривають свої позиції, очікуючи результатів голосування. Це також пригальмовує фізичний ринок і впливає на ціни. Очікується, що така тенденція буде відчутною впродовж наступних двох тижнів. Тому учасники ринку займають вичікувальну позицію.