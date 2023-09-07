Как выглядит современная разведка Украины. Несколько слов о работе ГУР

В современном мире невозможно победить в войне, имея только физическое преимущество. Есть еще один фактор – интеллектуальный фронт. В этом плане мы на голову выше врага. Сильная сторона ГУР – именно аналитическая работа, налаживание связей с информаторами, поиск источников. Эти составляющие – эквивалент результата в количестве потерь врага.

До полномасштабного вторжения оккупантов украинцы не представляли, и, видимо, не интересовались нюансами деятельности ведомства. Переоценить роль Главного управления разведки просто невозможно, ведь результаты их работы публикуются на страницах мировых изданий, почти каждый день.

Наша разведка сегодня является серьезной силой, с которой следует считаться, а ведомство стало самой эффективной государственной спецслужбой, тесно сотрудничающей и обменивающейся информацией с коллегами из ведущих стран в режиме онлайн.

Ключевым моментом для испытаний, конечно, стал февраль прошлого года. Именно слаженный и успешный алгоритм действий разведчиков оказал влияние на развитие дальнейшей ситуации по всей линии фронта.

Кое-где у общества может сложиться ложное представление, будто ГУР еще и сухопутная военная сила. Нет. Это – интеллектуальная элита наших войск. В отличие от линейных подразделений, они убивают интеллектом в прямом и переносном значениях.

Конечно, ведомство имеет в своем составе силу для физического устранения целей. Но это скорее точечные операции. Вспомним, как ГУР любило кошмарить тылы оккупантов в Киевской области, с каждым разом делая невозможным их дальнейшее пребывание на нашей территории.

Но на самом деле их работа гораздо более изощренная и сложная, чем кажется. Агенты ГУР являются частью общей системы сил безопасности.

Эффективность глава структуры генерал Кирилл Буданов оценивает по мере постепенного и неизбежного перемещения театра боевых действий на вражескую землю. И не только.

Следует упомянуть об уникальной операции "Синица" по вербовке российского пилота. Мы получили беспрецедентный в мировой истории случай – новую технологию ведения войны. Это, в частности, открытый подкуп врага через телеграм-каналы с последующей сдачей военной технологии в обмен на деньги.

Даже несмотря на ограничения Запада по использованию их оружия на вражеской земле, специалисты ГУР нашли простое, но одновременно лучшее решение – формирование собственного технологического прорыва.

Уже сейчас наше государство среди наиболее развитых стран в вопросах производства и применения БПЛА. Убедительным доказательством существенного наращивания потенциала в этой области является география попаданий по военным объектам на территории России. Масштабируется количество и дальность. ПВО врага становится все труднее обнаружить наших боевых "птичек".

Это обусловлено кастомизацией внешних показателей с учетом опыта и развитием ІТ-технологий, помогающих создавать все более разнообразное программное обеспечение. Обновление продолжается непрерывно.

Еще в прошлом году наши Вооруженные Силы наносили одиночные удары по пограничным целям. 250 000 россиян спустя мы уже долетаем до северных городов России на расстояние в 700 км (вспомним псковский аэродром).

Технологический скачок и активное применение нетипичного для боевых действий оружия (по крайней мере, в таком количестве) дало сигнал мировому ВПК, что танки и тяжелая техника уже в прошлом. Десятки тысяч российских "машин войны" стоимостью в миллионы долларов пылают, как спички. Уничтожают их маленькие, легкие, а главное недорогие ($250-$550 за единицу) FPV-дроны (First Person View – вид от первого лица).

Это не только количественное увеличение, но и качественное. Путем постоянных практических применений и внедрения действенных апгрейдов в ближайшие годы именно украинские производители могут стать локомотивами беспилотных технологий в мире. Это касается не только летательных дронов, но и наводных и подводных аппаратов.

Конечно, сейчас скрыто много конкретных спецопераций ГУР, но о дерзких действиях ведомства обязательно станет известно после победы.

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