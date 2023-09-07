Як виглядає сучасна розвідка України. Кілька слів про роботу ГУР

У сучасному світі неможливо перемогти у війні, маючи лише фізичну перевагу. Є ще один фактор – інтелектуальний фронт. У цьому плані ми на голову вище за ворога. Сильна сторона ГУР – саме аналітична робота, налагодження зв’язків з інформаторами, пошук джерел. Ці складові – еквівалент результату у кількості ворожих втрат.

До повномасштабного вторгнення окупантів українці не уявляли, і, мабуть, не цікавились нюансами діяльності відомства. Переоцінити роль Головного управління розвідки просто неможливо, адже результати їхньої роботи публікуються на шпальтах світових видань, мало не щодня.

Наша розвідка сьогодні є серйозною силою, із якою варто рахуватись, а відомство стало найефективнішою державною спецслужбою, яка тісно співпрацює та обмінюється інформацією з колегами з провідних країн у режимі онлайн.

Ключовим моментом для випробувань, звичайно, став лютий минулого року. Саме злагоджений і успішний алгоритм дій розвідників вплинув на розвиток подальшої ситуації вздовж всієї лінії фронту.

Подекуди у суспільства може скластись хибне уявлення, начебто ГУР ще і сухопутна військова сила. Ні. Це – інтелектуальна еліта наших військ. На відміну від лінійних підрозділів, вони вбивають інтелектом у прямому і переносному значеннях.

Звичайно, відомство має у своєму складі силу для фізичного усунення цілей. Але це скоріш точкові операції. Згадаємо, як ГУР полюбляло кошмарити тили окупантів на Київщині, з кожним разом унеможливлюючи їх подальше перебування на нашій території.

Але насправді їхня робота набагато більш витончена та складна, ніж здається. Агенти ГУР є частиною загальної системи Сил безпеки.

Ефективність очільник структури генерал Кирило Буданов оцінює в міру поступового та неминучого переміщення театру бойових дій на ворожу землю. І не тільки.

Варто згадати про унікальну операцію "Синиця" з вербування російського пілота. Ми отримали безпрецедентний у світовій історії випадок – нову технологію ведення війни. Це, зокрема, відкритий підкуп ворога через телеграм-канали із подальшою здачею військової технології в обмін на гроші.

Навіть попри обмеження Заходу щодо використання їхньої зброї на ворожій землі, спеціалісти ГУР знайшли просте, але водночас найкраще рішення – формування власного технологічного прориву.

Вже зараз наша держава є серед найбільш розвинених країн у питаннях виробництва і застосування БПЛА. Переконливим доказом істотного нарощування потенціалу у цій галузі є географія влучень по військових об’єктах на території РФ. Масштабується кількість і дальність. ППО ворога стає дедалі важче виявити наших бойових "пташок".

Це обумовлено кастомізацією зовнішніх показників з урахуванням досвіду і розвитком ІТ-технологій, які допомагають створювати дедалі різноманітніше програмне забезпечення. Оновлення триває безперервно.

Ще минулого року наші Збройні Сили завдавали поодинокі удари по прикордонних цілях. 250 000 росіян потому ми вже долітаємо до північних міст РФ на відстань у 700 км (згадаємо псковський аеродром).

Технологічний стрибок та активне застосування нетипової для бойових дій зброї (принаймні, у такій кількості) дало сигнал світовому ВПК, що танки і важка техніка – вже у минулому. Десятки тисяч російських "машин війни" вартістю мільйони доларів палають, наче сірники. Нищать їх маленькі, легкі, а головне недорогі ($250-$550 за одиницю) FPV-дрони (First Person View – вид від першої особи).

Це не тільки кількісне збільшення, але і якісне. Шляхом постійних практичних застосувань і запровадження дієвих апгрейдів найближчими роками саме українські виробники можуть стати локомотивами безпілотних технологій у світі. Це стосується не тільки літальних дронів, але і надводних та підводних апаратів.

Звісно, наразі приховано багато конкретних спецоперацій ГУР, але про зухвалі дії відомства обов'язково стане відомо після перемоги.

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