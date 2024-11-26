Где сосредоточены возможности? Там, где есть большой потенциал для роста и ценности для общества. Создавая продукт, важно ответить на два вопроса: какая боль утоляет мой продукт, и какое количество людей испытывает эту боль?

Между тем, кроме конечного потребителя существует еще одна достаточно большая, хотя и неочевидная категория ЦА, проблему которой способна решить WealthTech-платформа. Это фрилансеры в сфере финансов, независимые предприниматели, которые присоединившись к платформе, существенно расширили бы свои возможности и горизонты.

Комплексная цифровизация большого количества финансовых услуг, упакованных в несколько приложений, так или иначе предполагает интеграцию в процесс финансовых советников и консультантов, asset managers, lifestyle-консультантов, налоговых, юридических консультантов и т.д. Это могут быть как сотрудники крупных банков и известных финансовых компаний, так и фрилансеры. Второй вариант лично меня очень вдохновляет, поскольку это путь к решению еще одной глобальной задачи – поддержке развития предпринимательства.

Согласно отчету Всемирного банка, 90% предприятий в мире – это малый и средний бизнес. На них приходится около 50% глобальной занятости. Мировой рынок фриланса оценивается в 1,5 трлн долларов, а на финансовый фриланс, по разным оценкам, приходится не менее 12% рынка. Глобально зарегистрировано около 223 000 сертифицированных специалистов по финансовому планированию (CFP), а в США – около 612 000 независимых финансовых представителей, регулируемых на высшем уровне Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Индустрия финансов меняется и эти изменения обусловлены не только новыми технологиями и запросами современных клиентов. Еще один фактор – стремление специалистов по финансовой сфере быть свободнее в своих действиях и развивать предпринимательский потенциал. Многие уже работают онлайн и офлайн, частично дома, частично в офисе, а многие стали фрилансерами.

Эта предпринимательская и фриланс-культура преуспевает. Люди с опытом работы в крупных корпорациях или без него хотят работать независимо от крупных компаний, получать справедливую оплату своих услуг, а не бонусы, которые могут быть урезаны из-за неуспеваемости всей компании. Это объясняет, почему многие специалисты уходят из крупных банков: их отдел может работать успешно, но из-за неудач других отделов или всей структуры они не получают бонусы. Многие специалисты по asset-менеджменту и аналитики с опытом 10-20 лет уходят и открывают собственные структуры. Они разрабатывают самостоятельные инвестиционные стратегии и открывают хедж-фонды.

Что этим людям не хватает для успешной работы? В чем их боль? Им не хватает клиентской базы и новых лидов, то есть клиентов. Крупные корпорации предоставляют бренд, сильный маркетинг и юридическую защиту, что важно для работы с retail-рынком, где могут возникать юридические проблемы, решение которых стоит дорого. Люди из финансового сектора боятся работать самостоятельно из-за этих рисков. Что могло бы решить эти задачи?

Присоединяясь к WealthTech-платформе, советники и консультанты получают цифровизацию рабочего процесса, которая необходима в современном мире, но, к сожалению, недоступна многим независимым специалистам из-за высокой стоимости. У фрилансеров нет финансовых возможностей для интеграции ИИ в рабочий процесс, разработки ПО, настройки лидогенерации и развития личного бренда. Это создает большой разрыв между средними и крупными фирмами.

По данным McKinsey, компании, использующие AI, увеличивают свою производительность на 20-30%. Это подтверждает статистика доходности акций компаний по индексу S&P500 в этом году. Компании, занимающие лидерские позиции в инновациях (так называемая Magnificent 7), по данным Factset, показали средний прирост корпоративных прибылей на 18.1% год к году, тогда как остальные 493 компаний по индексу всего 0.1%. К 2027 году рынок ИИ в финансовом секторе может достигнуть $26,67 млрд, что свидетельствует о большом потенциале. Искусственному интеллекту действительно отведена очень важная роль в процессе работы с капиталом.

С его помощью можно автоматизировать до 80% базовых задач, что в свою очередь повышает эффективность и скорость предоставления услуг. Разработки, связанные с AI – на этом этапе самая дорогая часть любого проекта – мы убеждаемся в этом на собственном опыте по мере развития нашего WealthTech-продукта. Но эта необходимая часть, без которой успех в будущем, учитывая актуальные тренды, невозможен.

Платформа превращает дорогостоящий сервис по управлению капиталом в доступный, одновременно снабжая фрилансерами инструментами и льдами. Это создает взаимовыгодную экосистему, где финансовая свобода и технологический прогресс двигают друг друга вперед.

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