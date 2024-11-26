Де зосереджені можливості? Там, де є великий потенціал для зростання і цінність для суспільства. Створюючи продукт, важливо мати відповідь на два питання: який біль втамовує мій продукт і яка кількість людей відчуває цей біль?

Тим часом, окрім кінцевого споживача, існує ще одна досить велика, хоч і неочевидна категорія ЦА, проблему якої здатна вирішити WealthTech-платформа. Це фрилансери у сфері фінансів, незалежні підприємці, які, приєднавшись до платформи, суттєво розширили б свої можливості та горизонти.

Комплексна цифровізація великої кількості фінансових послуг, "упакованих" у декілька застосунків, так чи інакше передбачає інтеграцію у процес фінансових радників і консультантів, asset managers, lifestyle-консультантів, податкових, юридичних консультантів тощо. Це можуть бути як співробітники великих банків та відомих фінансових компаній, так і фрилансери. Другий варіант особисто мене дуже надихає, оскільки це шлях до виконання ще одного глобального завдання – підтримки розвитку підприємництва.

Згідно зі звітом Світового банку 90% підприємств у світі – це малий та середній бізнес. На них припадає близько 50% глобальної зайнятості. Світовий ринок фрилансу оцінюється в 1,5 трлн доларів, а на фінансовий фриланс, за різними оцінками, припадає щонайменше 12% ринку. Глобально зареєстровано близько 223 000 сертифікованих спеціалістів із фінансового планування (CFP), а в США – близько 612 000 незалежних фінансових представників, які регулюються на найвищому рівні Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Індустрія фінансів змінюється, і ці зміни обумовлені не лише новими технологіями та запитами сучасних клієнтів. Ще один фактор – прагнення спеціалістів із фінансової сфери бути вільнішими у своїх діях і розвивати підприємницький потенціал. Багато з них уже працюють онлайн і офлайн, частково вдома, частково в офісі, а багато хто став фрилансерами.

Ця підприємницька і фриланс-культура процвітає. Люди з досвідом роботи у великих корпораціях або без нього хочуть працювати незалежно від великих компаній, отримувати справедливу оплату своїх послуг, а не бонуси, які можуть бути урізані через неуспішність всієї компанії. Це пояснює, чому багато спеціалістів йдуть з великих банків: їхній відділ може працювати успішно, але через невдачі інших відділів чи всієї структури вони не отримують бонуси. Багато спеціалістів з asset-менеджменту та аналітики з досвідом роботи 10-20 років йдуть і відкривають власні структури. Вони розробляють самостійні інвестиційні стратегії та відкривають хедж-фонди.

Чого цим людям не вистачає для успішної роботи? У чому їхній біль? Їм бракує клієнтської бази та нових лідів, тобто клієнтів. Великі корпорації надають бренд, сильний маркетинг та юридичний захист, що важливо для роботи з retail-ринком, де можуть виникати юридичні проблеми, розв'язання яких коштує дорого. Люди з фінансового сектору бояться працювати самостійно через ці ризики. Що могло б вирішити ці завдання?

Приєднуючись до WealthTech-платформи, радники та консультанти отримують цифровізацію робочого процесу, яка необхідна в сучасному світі, але, на жаль, недоступна багатьом незалежним спеціалістам через високу вартість. Фрилансери не мають фінансових можливостей для інтеграції ШІ в робочий процес, розробки ПЗ, налаштування лідогенерації та розвитку особистого бренду. Це створює великий розрив між середніми та великими фірмами.

За даними McKinsey, компанії, які використовують AI, збільшують свою продуктивність на 20-30%. Це ж підтверджує статистика прибутковості акцій компаній з індексу S&P500 цього року. Компанії, що займають лідерські позиції в інноваціях (так звана Magnificent 7), за даними Factset, показали середній приріст корпоративних прибутків на 18.1% рік до року, тоді як інші 493 компанії з індексу лише 0.1%. До 2027 року ринок ШІ у фінансовому секторі може досягти $26,67 млрд, що свідчить про великий потенціал. Штучному інтелекту справді відведена дуже важлива роль у процесі роботи з капіталом.

За його допомогою можливо автоматизувати до 80% базових завдань, що, своєю чергою, підвищує ефективність і швидкість надання послуг. Розробки, пов’язані з AI, – на цьому етапі найдорожча частина будь-якого проєкту – ми переконуємося в цьому на власному досвіді в міру розвитку нашого WealthTech-продукту. Але це необхідна частина, без якої успіх у майбутньому, враховуючи актуальні тренди, неможливий.

Платформа перетворює дорогий сервіс з управління капіталом на доступний, одночасно забезпечуючи фрилансерів інструментами і лідами. Це створює взаємовигідну екосистему, де фінансова свобода і технологічний прогрес рухають одне одного вперед.

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