Если мы в войну проведем выборы, чтобы Россия сказала, что мы легитимны, то будем легитимны, но в составе Российской Федерации

У Зеленского на самом деле много опций. Однако, в первую очередь, этот вопрос должен решать Конституционный Суд.

К примеру, суд говорит – нет, Зеленский должен быть отстранен, потому что срок истек, а военное положение не может быть выше Конституции. Ладно, Зеленский все равно остается лидером доминирующей фракции в парламенте. А это значит, что он может стать премьером через минуту. Легитимным от парламента, потому что к парламенту вопросов нет. То есть, он может с одного кресла перейти в другое – это нормальная рабочая формула.

А может, Конституционный суд решит – нет, он остается. Более чем уверен, что суд оставит его в должности по логической причине, потому что война.

Я точно против выборов. Если мы в войну проведем выборы, чтобы Россия сказала, что мы легитимны, то будем легитимны, но в составе Российской Федерации.

Запад принимает любое решение. То, что они сейчас молчат, значит – мы не хотим, чтобы у вас было хуже, мы хотим, чтобы вы выиграли и чтобы вы не рассыпались в эту войну, потому что она сложная. Не каждое европейское государство такое потянуло бы, а было бы оккупировано или уничтожено.

В целом никто не должен нас учить, но внутри нашего общества, нашего общественного договора военного времени должны быть открытые и ясные ответы на ключевые вопросы.

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