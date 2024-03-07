Як Зеленському залишитися легітимним після травня?
У Зеленського насправді багато опцій. Однак насамперед це питання має вирішувати Конституційний суд.
Приміром, суд каже – ні, Зеленський має бути відсторонений, бо термін закінчився, а воєнний стан не може бути вищий за Конституцію. Добре, Зеленський все одно залишається лідером панівної фракції у парламенті. А це означає, що він може стати премʼєром за хвилину. Легітимним від парламенту, бо до парламенту питань нема. Тобто він може з одного крісла перейти в інше – це нормальна робоча формула.
А можливо, Конституційний суд вирішить – ні, він залишається. Більш ніж впевнений, що суд залишить його на посаді за логічною причиною, бо війна.
Я точно проти виборів. Якщо ми у війну проведемо вибори, щоб Росія сказала, що ми легітимні, то ми будемо легітимні, але у складі Російської Федерації.
Захід приймає будь-яке наше рішення. Те, що вони зараз мовчать, означає – ми не хочемо, щоб у вас було гірше, ми хочемо, щоб ви виграли і щоб ви не розсипалися в цю війну, бо вона складна. Не кожна європейська держава таке потягнула б, а була б окупована або знищена.
Загалом ніхто не має нас вчити, але всередині нашого суспільства, нашого суспільного договору воєнного часу мають бути відкриті, чіткі та зрозумілі відповіді на ключові питання.