В частности:

- конец зимы – весна 2022 года – от 150 до 175 тысяч в\сл (из которых 16-20 тысяч составляли резервы оперативного и стратегического уровней),

- конец осени – начало зимы 2023 года – 475-476 тысяч в\сл (из которых 55-60 тысяч составляли резервы указанного уровня),

- на данный момент численность колеблется от 525 тысяч до 530 тысяч в зависимости от объема и размаха задач, выполняемых этой группировкой в тот или иной отрезок времени (причем резервный компонент особо не вырос – 60-65 тысяч в\сл).

- конец 2024 года – ПЛАНИРУЕТСЯ 690 тысяч в\сл, из которых, насколько я понимаю, резервный компонент (включая и оперативный, и стратегический уровни) должен составить не менее 100 тысяч в\сл.

По-моему, чтобы обеспечить такого рода наращивание численности действующей части своего войска, военно-политическому руководству РФ нужно будет реализовать очередной этап мобилизационного развертывания своей армии. Другая возможная "методология" наращивания численности "действующей армии" просто не даст желаемого результата.

Мобилизационное развертывание (мобилизация) в стратегическом смысле имеет целью приведение государства в военное положение. В первую очередь это, конечно, касается ее вооруженных сил.

Как оно может происходить на практике?

Наращивание численности войска (особенно по таким его критериям, как – объем и размах), так или иначе, напрямую зависит от СПОСОБА ЕГО КОМПЛЕКТИРОВАНИЯ.

На сегодняшний день, если упростить все его виды, в российской "действующей армии" существует только три:

- добровольный,

- принудительный,

- смешанный (комбинация в разных пропорциях первых двух).

В настоящее время формально российское войско (точнее, та его воюющая в Украине часть) комлектируется исключительно на "добровольной основе".

Но на самом деле – смешанным способом (с ощутимым уклоном в принудительный). Какая-то часть – это откровенные "мобики" (т.е., принудительно забранные в армию "до конца эс-ве-о"), контрактники (добровольцы за деньги), ну и разного рода "зигнутые", включая "частные военные струткуры" мо ри-фи. Причем, что характерно – контракты у российских всл почти автоматически "пролонгированы", как и у "мобиков", на срок "до конца эс-ве-о" (по сути добровольцы за деньги, превращенные в "высокооплачиваемых").

Я уж не говорю о принудительном (разными методами) переводе срочников "на контракт" с отправкой их на войну, ловле и "приманивание" разного рода мигрантов, соблазнении их российским "картоном" о гражданстве, вербовке иностранцев и т.д.

Но все равно людей не хватает. Опосредованно об этом свидетельствует резко ускоренная в последнее время погоня так называемых "контрактных выплат" в российских регионах.

То есть нынешняя ситуация с укомплектованием действующей части российской армии, особенно тех формирований, непосредственно задействованных в ведении боевых действий, выглядит не так "безоблачно", как это кажется, если судить исключительно по ее формальной численности.

Более того, в контексте наращивания численности российской стратегической группировки, которая действует в Украине, обязательно нужно учитывать и уровень ее ПОТЕР. Он, конечно, колеблется. Однако из-за особой методологии, применяемой российским военным командованием, по организации и ведению боевых действий (наступать везде и всегда), этот уровень стабильно остается сравнительно высоким.

Иными словами, для того, чтобы СУТОЧНО (а 150-160 тысяч ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ это, как ни крути – существенно) нарастить численность этой группировки, российскому командованию необходимо сделать, по крайней мере, две вещи:

- иметь возможность постоянно компенсировать текущие потери,

- и ОДНОВРЕМЕННО на регулярной основе (ну, или "рывком") ДОБАВЛЯТЬ определенную численность личного состава.

Вот почему, когда мы говорим о наращивании численности на 150-160 тысяч, нужно иметь в виду, что в реальности потребность составляет, по крайней мере, в 1.5-2 раза больше.

Именно поэтому я утверждаю, что это возможно исключительно "мобилизационным" (т.е. принудительным) способом, потому что другие способы просто не дадут возможность достичь желаемого Кремлем (со слов генерала Сырского) результата. В громкие заявления о ежемесячных "30-35 тысячах добровольцев-контрактников" я не верю.

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