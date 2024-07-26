Динаміка зміни чисельності стратегічного угруповання збройних сил РФ, яке діє в Україні та на прилеглій території, свідчить про цілеспрямоване її нарощування

Зокрема:

- кінець зими – весна 2022 року – від 150 до 175 тисяч в\сл (з яких 16-20 тисяч становили резерви оперативного та стратегічного рівнів),

- кінець осені – початок зими 2023 року – 475-476 тисяч в\сл (з яких 55-60 тисяч становили резерви вказаного рівня),

- на цей час чисельність коливається від 525 тисяч до 530 тисяч залежно від обсягу та розмаху завдань, які виконує це угруповання в той чи інший відтинок часу (причому резервний компонент особливо не зріс – 60-65 тисяч в\сл).

- кінець 2024 року – ПЛАНУЄТЬСЯ 690 тисяч в\сл, з яких, наскільки я розумію, резервний компонент (включно і з оперативним, і зі стратегічним рівнями) повинен скласти не менше 100 тисяч в\сл.

Як на мене, аби забезпечити такого роду нарощування чисельності діючої частини свого війська, військово-політичному керівництву РФ потрібно буде реалізувати черговий етап мобілізаційного розгортання своєї армії. Інша можлива "методологія" нарощування чисельності "діючої армії" просто не дасть бажаного результату. Зростання СТАЛОЇ чисельності "діючої армії" на умовні 150-160 тисяч військовослужбовців потребуватиме від Кремля проведення мобілізації приблизно ЗАГАЛОМ десь на 250-300 тисяч нових "чмобіків".

Мобілізаційне розгортання (мобілізація) у стратегічному сенсі має за мету приведення держави у воєнний стан. В першу чергу це, звісно, стосується її збройних сил.

Як воно може відбуватися на практиці?

Нарощування чисельності війська (особливо за такими його критеріями, як – обсяг та розмах), так чи інакше, напряму залежить від СПОСОБУ ЙОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ.

На сьогодні, якщо спростити всі його види, в російській "діючій армії" існує лише три:

- добровільний,

- примусовий,

- змішаний (комбінація у різних пропорціях перших двох).

На даний час формально російське військо (точніше, та його частина, яка воює в Україні) комплектується виключно на "добровольной основе".

Але насправді – змішаним способом (з відчутним ухилом до примусового). Якась частина – це відверті "мобікі" (тобто примусово забрані у військо "до конца эс-ве-о"), контрактники (добровольці за гроші), ну й різного роду "зігануті", включно з "приватними військовими структурами" мо ри-фи. Причому, що характерно – контракти у російських в\сл майже автоматично "пролонгированы", як і у "мобіків", на термін "до конца эс-ве-о" (по суті добровольці за гроші, перетворені на "высокооплачиваемых").

Я вже не кажу про примусове (різними методами) переведення строковиків "на контракт" з відправленням їх на війну, ловлю та "приманювання" різного роду мігрантів, спокушання їх російським "картоном" про громадянство, вербування іноземців тощо.

Але все одно людей не вистачає. Опосередковано про це свідчить різко прискорена останнім часом гонитва так званих "контрактних виплат" у російських регіонах.

Тобто нинішня ситуація з укомплектуванням діючої частини російського війська, особливо тих формувань, які безпосередньо залучені до ведення бойових дій, виглядає не так "безхмарно", як це здається, якщо судити виключно за її формальною чисельністю.

Щобільше, у контексті нарощування чисельності російського стратегічного угруповання, яке діє в Україні, обов'язково треба враховувати й рівень його ВТРАТ. Він, звісно, коливається. Однак через особливу методологію, яку застосовує російське військове командування щодо організації та ведення бойових дій (наступати скрізь й завжди), цей рівень стабільно залишається порівняно високим.

Іншими словами, для того, аби СУТТЄВО (а 150-160 тисяч ДОДАТКОВИХ – це, як не крути, суттєво) наростити чисельність цього угруповання, російському командуванню необхідно зробити принаймні дві речі:

- мати можливість ПОСТІЙНО компенсувати ПОТОЧНІ втрати,

- й ОДНОЧАСНО на регулярній основі (ну, або "ривком") ДОДАВАТИ певну чисельність особового складу.

Ось чому, коли ми ведемо мову про нарощування чисельності на 150-160 тисяч, треба мати на увазі, що в реальності потреба становить принаймні у 1,5-2 рази більше.

Саме тому я стверджую, що це можливо виключно "мобілізаційним" (тобто примусовим) способом., бо інші способи просто не дадуть можливості досягнути бажаного Кремлем (зі слів генерала Сирського) результату. У гучні заяви про щомісячні "30-35 тисяч добровольців-контрактників" я не вірю.

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